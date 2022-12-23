Единственная АЭС Болгарии отказалась работать на российском топливе — Finance.ua

Единственная АЭС Болгарии отказалась работать на российском топливе Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину единственная атомная станция в Болгарии отказалась работать на топливе страны-агрессора.

Как сообщает американская компания Westinghouse , 22 декабря компания подписала 10-летний контракт на поставку ядерного топлива для болгарской атомной станции Козлодуй.

Топливо Westinghouse будет использоваться на пятом энергоблоке. Лицензию на использование нового топлива станция планирует получить в 2024 году.

Аналогичный договор на поставку топлива для шестого энергоблока будет подписан до конца года с французской компанией Framatome, имеющей лицензию на производство топлива от российской компании ТВЭЛ.

АЭС Козлодуй — единственная атомная станция в Болгарии. В 2003-2006 годах на ней были остановлены четыре энергоблока типа ВВЭР-440, что было условием вступления Болгарии в ЕС. В эксплуатации сейчас только пятый и шестой блоки типа ВВЭР-1000 общей установленной мощностью 2 ГВт. Они генерируют около трети электроэнергии в Болгарии.

УНІАН По материалам:

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