ЕЦБ повысит процентную ставку — Finance.ua

ЕЦБ повысит процентную ставку
Европейский центральный банк запустит серию повышения процентных ставок.
Об этом сообщает CNBC.
Ожидается, что Европейский центральный банк заблаговременно запустит серию повышения процентных ставок и пожертвует ростом в регионе из-за роста стоимости жизни, которая может возрасти еще больше.
Учитывая, что инфляция в еврозоне, по прогнозам, возрастет как минимум до 10% в ближайшие месяцы, а риск роста потребительских цен резко возрастет, «гигантское» повышение ставки на 75 базисных пунктов в четверг, безусловно, возможно.
«Поскольку предыдущие повышения могут повлиять на инфляционные ожидания, постепенное повышение на 75 базисных пунктов может иметь смысл», — отметил в исследовательской записке наблюдатель ЕЦБ и главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг.
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