ЕЦБ повысит процентную ставку — Finance.ua

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ЕЦБ повысит процентную ставку

Кредит&Депозит
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ЕЦБ повысит процентную ставку
ЕЦБ повысит процентную ставку
Европейский центральный банк запустит серию повышения процентных ставок.
Об этом сообщает CNBC.
Ожидается, что Европейский центральный банк заблаговременно запустит серию повышения процентных ставок и пожертвует ростом в регионе из-за роста стоимости жизни, которая может возрасти еще больше.
Учитывая, что инфляция в еврозоне, по прогнозам, возрастет как минимум до 10% в ближайшие месяцы, а риск роста потребительских цен резко возрастет, «гигантское» повышение ставки на 75 базисных пунктов в четверг, безусловно, возможно.
«Поскольку предыдущие повышения могут повлиять на инфляционные ожидания, постепенное повышение на 75 базисных пунктов может иметь смысл», — отметил в исследовательской записке наблюдатель ЕЦБ и главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг.
По материалам:
Фінансовий клуб
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