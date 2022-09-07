ЕЦБ повысит процентную ставку — Finance.ua

ЕЦБ повысит процентную ставку Сегодня 16:15 — Кредит&Депозит

ЕЦБ повысит процентную ставку

Европейский центральный банк запустит серию повышения процентных ставок.

Об этом сообщает CNBC.

Ожидается, что Европейский центральный банк заблаговременно запустит серию повышения процентных ставок и пожертвует ростом в регионе из-за роста стоимости жизни, которая может возрасти еще больше.

Учитывая, что инфляция в еврозоне, по прогнозам, возрастет как минимум до 10% в ближайшие месяцы, а риск роста потребительских цен резко возрастет, «гигантское» повышение ставки на 75 базисных пунктов в четверг, безусловно, возможно.

«Поскольку предыдущие повышения могут повлиять на инфляционные ожидания, постепенное повышение на 75 базисных пунктов может иметь смысл», — отметил в исследовательской записке наблюдатель ЕЦБ и главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг.

Фінансовий клуб По материалам:

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