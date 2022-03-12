ЕЦБ ищет способы разрешить украинским беженцам обменять гривны на евро — Finance.ua
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ЕЦБ ищет способы разрешить украинским беженцам обменять гривны на евро

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ЕЦБ ищет способы разрешить украинским беженцам обменять гривны на евроЕЦБ ищет способы разрешить украинским беженцам обменять гривны на евро, Pexels
Европейский центральный банк работает над созданием финансового механизма, который позволит миллионам украинских беженцев конвертировать свои сбережения в другие валюты по разумному курсу. Более 2 млн человек покинули Украину после вторжения россии, и их число может увеличиться до 5 миллионов в течение нескольких недель.
Об этом сообщает Reuters.
Многие беженцы с трудом покупают даже предметы первой необходимости, поскольку их сбережения в гривнах не конвертируются в большей части Европы, а это значит, что у них нет возможности обменять их по разумному курсу. Это, в свою очередь, делает их жертвами недобросовестных трейдеров, предлагающих сверхнизкие обменные курсы.
Несколько политиков ЕЦБ, в основном из восточных стран блока, в четверг попросили главу ЕЦБ Кристин Лагард предложить совместное решение, и сейчас банк пытается разработать механизм.
Источники сообщили, что лидеры ЕС также оказывали давление на банк и просили ЕЦБ активизировать свои усилия.
Вариант, рассмотренный лидерами Европейского Союза на саммите в Версале на этой неделе, состоит в том, чтобы ЕС гарантировал кредит и использовал ЕЦБ в качестве посредника в транзакциях.
Фактическая конвертация будет происходить через коммерческие банки, но под эгидой центрального банка еврозоны и с соблюдением общих правил.
Частью решения может быть разрешение украинцам открывать банковские счета в Европе и разрешать им тратить свои гривны в электронном виде до заранее установленного лимита.
По материалам: РБК-Україна
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