ЕЦБ ищет способы разрешить украинским беженцам обменять гривны на евро — Finance.ua

ЕЦБ ищет способы разрешить украинским беженцам обменять гривны на евро

Сегодня 05:57 — Валюта

ЕЦБ ищет способы разрешить украинским беженцам обменять гривны на евро, Pexels

Европейский центральный банк работает над созданием финансового механизма, который позволит миллионам украинских беженцев конвертировать свои сбережения в другие валюты по разумному курсу. Более 2 млн человек покинули Украину после вторжения россии, и их число может увеличиться до 5 миллионов в течение нескольких недель.

Об этом сообщает Reuters

Многие беженцы с трудом покупают даже предметы первой необходимости, поскольку их сбережения в гривнах не конвертируются в большей части Европы, а это значит, что у них нет возможности обменять их по разумному курсу. Это, в свою очередь, делает их жертвами недобросовестных трейдеров, предлагающих сверхнизкие обменные курсы.

Несколько политиков ЕЦБ, в основном из восточных стран блока, в четверг попросили главу ЕЦБ Кристин Лагард предложить совместное решение, и сейчас банк пытается разработать механизм.

Источники сообщили, что лидеры ЕС также оказывали давление на банк и просили ЕЦБ активизировать свои усилия.

Вариант, рассмотренный лидерами Европейского Союза на саммите в Версале на этой неделе, состоит в том, чтобы ЕС гарантировал кредит и использовал ЕЦБ в качестве посредника в транзакциях.

Фактическая конвертация будет происходить через коммерческие банки, но под эгидой центрального банка еврозоны и с соблюдением общих правил.

Частью решения может быть разрешение украинцам открывать банковские счета в Европе и разрешать им тратить свои гривны в электронном виде до заранее установленного лимита.

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