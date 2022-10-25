ЕБРР выделит Укрэнерго и Нафтогазу экстренные кредиты на 500 млн евро — Finance.ua

ЕБРР выделит Укрэнерго и Нафтогазу экстренные кредиты на 500 млн евро
Европейский банк реконструкции и развития по результатам визита президента Одиль Рено-Бассо в Украину рассматривает выделение Укрэнерго дополнительно 300 млн евро ссуды на оборудование и текущую ликвидность.
Об этом сообщил член совета директоров ЕБРР Артем Шевалев.
«Одна из вещей, которая вышла из этого визита, — это решение выделить Укрэнерго 300 млн евро аварийного займа в течение следующего месяца», — сказал он в комментарии агентству Интерфакс-Украина.
Он уточнил, что решение еще должно быть утверждено советом директоров, однако, по его словам, скорость принятия такого решения беспрецедентна для международной финансовой организации.
По словам Шевалева, эти средства будут направлены, прежде всего, на закупку оборудования, которое необходимо для восстановления поврежденных энергосетей, и поддержание текущей ликвидности компании.
Кроме того, он сообщил, что параллельно банк продолжает работу по выделению средств Нафтогазу на закупку газа.
«К сожалению, с выборкой тех 300 млн евро, которые еще летом были утверждены, возникла пауза, связанная с реструктуризацией нафтогазовских бондов, но она уже началась. На прошлой неделе, если не ошибаюсь, первые 11 млн евро уже были выбраны», — отметил банкир.
В то же время он подчеркнул, что ЕБРР выделит Нафтогазу дополнительно еще 200 млн евро.
«Ожидаем норвежскую гарантию под этот заем, должна быть завершена процедура внутри норвежского правительства. Но, максимум, в начале ноября 200 млн евро будет утверждено», — пояснил Шевалев, добавив, что банк действует по схеме: Нафтогаз закупает — банк проплачивает средства поставщику.
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития в 2022 году инвестирует в Украину более миллиарда евро, а также продолжит финансирование в 2023 году.
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