ЕБРР выделит Укрэнерго и Нафтогазу экстренные кредиты на 500 млн евро — Finance.ua

ЕБРР выделит Укрэнерго и Нафтогазу экстренные кредиты на 500 млн евро Сегодня 17:41 — Казна и Политика

ЕБРР выделит Укрэнерго и Нафтогазу экстренные кредиты на 500 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития по результатам визита президента Одиль Рено-Бассо в Украину рассматривает выделение Укрэнерго дополнительно 300 млн евро ссуды на оборудование и текущую ликвидность.

Об этом сообщил член совета директоров ЕБРР Артем Шевалев.

«Одна из вещей, которая вышла из этого визита, — это решение выделить Укрэнерго 300 млн евро аварийного займа в течение следующего месяца», — сказал он в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что решение еще должно быть утверждено советом директоров, однако, по его словам, скорость принятия такого решения беспрецедентна для международной финансовой организации.

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По словам Шевалева, эти средства будут направлены, прежде всего, на закупку оборудования, которое необходимо для восстановления поврежденных энергосетей, и поддержание текущей ликвидности компании.

Кроме того, он сообщил, что параллельно банк продолжает работу по выделению средств Нафтогазу на закупку газа.

«К сожалению, с выборкой тех 300 млн евро, которые еще летом были утверждены, возникла пауза, связанная с реструктуризацией нафтогазовских бондов, но она уже началась. На прошлой неделе, если не ошибаюсь, первые 11 млн евро уже были выбраны», — отметил банкир.

В то же время он подчеркнул, что ЕБРР выделит Нафтогазу дополнительно еще 200 млн евро.

«Ожидаем норвежскую гарантию под этот заем, должна быть завершена процедура внутри норвежского правительства. Но, максимум, в начале ноября 200 млн евро будет утверждено», — пояснил Шевалев, добавив, что банк действует по схеме: Нафтогаз закупает — банк проплачивает средства поставщику.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития в 2022 году инвестирует в Украину более миллиарда евро, а также продолжит финансирование в 2023 году.

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