ЕБРР выделит средства для «Укрзализныци» — Finance.ua
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ЕБРР выделит средства для «Укрзализныци»

Фондовый рынок
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ЕБРР выделит средства для «Укрзализныци»
ЕБРР выделит средства для «Укрзализныци»
Министр финансов Украины Сергей Марченко и директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне подписали соглашение, которое позволит направить часть кредита ЕБРР в объеме 98,5 млн евро на обеспечение ликвидности для финансирования критически важных потребностей «Укрзализныци».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Данное соглашение предусматривает внесение изменений в гарантийное соглашение в рамках проекта электрификации украинской железной дороги между Украиной и ЕБРР.
«На фоне открытой военной агрессии рф против Украины „Укрзализныця“ продолжает выполнять важные гуманитарные функции по эвакуации гражданского населения из находящихся под обстрелами регионов. Вместе с тем, повреждение и разрушение железнодорожной инфраструктуры, потеря подвижного состава „Укрзализныци“ негативно влияют на обеспечение бесперебойной работы компании. Поэтому увеличение кредита ЕБРР на поддержку ликвидности „Укрзализныци“ позволит поддержать стабильность ее работы в условиях войны», — отметил Марченко.
Напомним, 10 июня уже были подписаны изменения в соглашения в рамках проекта электрификации украинской железной дороги, согласно которым 50 млн евро было направлено на поддержку ликвидности АО «Укрзализныця» (общий объем кредита ЕБРР на ликвидность «Укрзализныци» — 148,5 млн евро).
По материалам:
УНІАН
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