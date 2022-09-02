ЕБРР выделит средства для «Укрзализныци» — Finance.ua

ЕБРР выделит средства для «Укрзализныци» Сегодня 09:36 — Фондовый рынок

ЕБРР выделит средства для «Укрзализныци»

Министр финансов Украины Сергей Марченко и директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне подписали соглашение, которое позволит направить часть кредита ЕБРР в объеме 98,5 млн евро на обеспечение ликвидности для финансирования критически важных потребностей «Укрзализныци».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Данное соглашение предусматривает внесение изменений в гарантийное соглашение в рамках проекта электрификации украинской железной дороги между Украиной и ЕБРР.

«На фоне открытой военной агрессии рф против Украины „Укрзализныця“ продолжает выполнять важные гуманитарные функции по эвакуации гражданского населения из находящихся под обстрелами регионов. Вместе с тем, повреждение и разрушение железнодорожной инфраструктуры, потеря подвижного состава „Укрзализныци“ негативно влияют на обеспечение бесперебойной работы компании. Поэтому увеличение кредита ЕБРР на поддержку ликвидности „Укрзализныци“ позволит поддержать стабильность ее работы в условиях войны», — отметил Марченко.

Напомним, 10 июня уже были подписаны изменения в соглашения в рамках проекта электрификации украинской железной дороги, согласно которым 50 млн евро было направлено на поддержку ликвидности АО «Укрзализныця» (общий объем кредита ЕБРР на ликвидность «Укрзализныци» — 148,5 млн евро).

УНІАН По материалам:

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