ЕБРР рассмотрит выделение нового кредита для «Укрзализныци» на 200 млн евро — Finance.ua

ЕБРР рассмотрит выделение нового кредита для «Укрзализныци» на 200 млн евро Сегодня 11:28 — Фондовый рынок

ЕБРР рассмотрит выделение нового кредита для «Укрзализныци» на 200 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может выделить «Укрзализныце» кредит экстренной поддержки под суверенные гарантии в 200 млн евро.

Об этом идет речь на сайте учреждения.

Соответствующий проект совета директоров ЕБРР планирует рассмотреть на заседании 10 мая 2023 года.

В случае принятия заем будет состоять из 100 млн евро экстренного финансирования капитальных инвестиций УЗ и 100 млн евро поддержки структуры капитала.

Читайте также «Укрзализныця» вводит сервис интермодальных перевозок грузов

Ожидается, что 50% кредита будут обеспечены гарантиями доноров G7/ЕС, задействованных в условиях, когда местные коммерческие структуры не могут гарантировать механизмы покрытия рисков.

В ЕБРР отметили, что с помощью займа «Укрзализныця» сможет увеличить трансграничную пропускную способность с Евросоюзом, устранив узкие места в пересечении границы, а также отремонтировать соответствующие участки железнодорожного полотна, пострадавшие в результате полномасштабного вторжения рф.

Читайте также Укрзализныця получит от Великобритании помощь почти на £10 миллионов

Финансирование позволит не только восстановить ключевые железнодорожные коридоры на границе с ЕС, но и закупить подвижной состав для обеспечения комплексных решений по расширению пропускной способности этих коридоров.

«Проект предоставит поддержку компании в текущих критических вопросах, решение которых необходимо для улучшения операций и обеспечения связей с ЕС, продолжения предоставления жизненно важного сервиса людям и бизнесу, нуждающимся в надежной логистике ключевых украинских экспортных товаров (включая сельскохозяйственную продукцию) и критически важного импорта», — отметили в ЕБРР.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.