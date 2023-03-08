ЕБРР рассмотрит выделение нового кредита для «Укрзализныци» на 200 млн евро — Finance.ua
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ЕБРР рассмотрит выделение нового кредита для «Укрзализныци» на 200 млн евро

Фондовый рынок
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ЕБРР рассмотрит выделение нового кредита для «Укрзализныци» на 200 млн евро
ЕБРР рассмотрит выделение нового кредита для «Укрзализныци» на 200 млн евро
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может выделить «Укрзализныце» кредит экстренной поддержки под суверенные гарантии в 200 млн евро.
Об этом идет речь на сайте учреждения.
Соответствующий проект совета директоров ЕБРР планирует рассмотреть на заседании 10 мая 2023 года.
В случае принятия заем будет состоять из 100 млн евро экстренного финансирования капитальных инвестиций УЗ и 100 млн евро поддержки структуры капитала.
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Ожидается, что 50% кредита будут обеспечены гарантиями доноров G7/ЕС, задействованных в условиях, когда местные коммерческие структуры не могут гарантировать механизмы покрытия рисков.
В ЕБРР отметили, что с помощью займа «Укрзализныця» сможет увеличить трансграничную пропускную способность с Евросоюзом, устранив узкие места в пересечении границы, а также отремонтировать соответствующие участки железнодорожного полотна, пострадавшие в результате полномасштабного вторжения рф.
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Финансирование позволит не только восстановить ключевые железнодорожные коридоры на границе с ЕС, но и закупить подвижной состав для обеспечения комплексных решений по расширению пропускной способности этих коридоров.
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«Проект предоставит поддержку компании в текущих критических вопросах, решение которых необходимо для улучшения операций и обеспечения связей с ЕС, продолжения предоставления жизненно важного сервиса людям и бизнесу, нуждающимся в надежной логистике ключевых украинских экспортных товаров (включая сельскохозяйственную продукцию) и критически важного импорта», — отметили в ЕБРР.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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