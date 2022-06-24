ЕБРР предоставит Молдове 300 млн евро кредита для обеспечения поставок газа — Finance.ua

ЕБРР предоставит Молдове 300 млн евро кредита для обеспечения поставок газа Сегодня 16:27 — Мир

ЕБРР предоставит Молдове 300 млн евро кредита для обеспечения поставок газа

Европейский банк реконструкции и развития предоставляет Молдове трехлетний возобновляемый кредит в размере до 300 млн евро, чтобы подготовиться к непредсказуемым ситуациям с поставкой газа.

Об этом в ЕБРР сообщили 24 июня, пишет «Европейская правда».

Предусматривается транш объемом до 200 млн евро для срочных закупок в случае проблем с поставками, а также до 100 млн — на мероприятия по диверсификации поставок и хранения газа, которые Молдова использует для накопления стратегических запасов в хранилищах в Румынии или Украине.

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Денежные средства предоставляются государственной компании Energocom.

Ранее в июне похожий кредит получил также НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что россия зимой полностью перекроет поставки газа.

По данным Европейской комиссии, уже 12 стран ЕС пострадали от сокращения поставок газа из россии. Около полудесятка стран «Газпром» полностью прекратил поставки за отказ производить оплату по новой схеме с конвертацией средств в рубли.

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Українська правда По материалам:

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