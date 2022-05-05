ЕБА просит парламент снять технические барьеры для свободного оборота непродовольственной продукции с ЕС — Finance.ua

ЕБА просит парламент снять технические барьеры для свободного оборота непродовольственной продукции с ЕС

Сегодня 15:18 — Казна и Политика

Бизнес просит разрешить свободный оборот на территории Украины товаров, отвечающих требованиям безопасности непродовольственной продукции ЕС. Об этом говорится в релизе Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

«Война нанесла существенный ущерб обычным цепям поставки продукции, что порой делает невозможным и ввоз товаров с тех заводов и предприятий, которые производили товары для украинского рынка. В частности, речь идет о сложностях с нанесением маркировки в соответствии с требованиями украинского законодательства, что иногда невозможно сделать. Более того, в Украине сейчас затруднено проведение работ по оценке соответствия продукции требованиям украинских технических регламентов, разработанных на основе регламентов ЕС, что также делает невозможным введение в оборот такой продукции», — объясняют проблему в ассоциации.

ЕБА напоминает, что уже обращалась к украинским властям с предложением временно разрешить свободный оборот на территории Украины товаров, которые отвечают требованиям безопасности непродовольственной продукции ЕС. Речь идет, в частности, о товарах, которые имеют необходимые декларации о соответствии и европейской маркировке, например, бытовой техники, радиоэлектроники, медицинских изделий, моющих средств, косметических изделий и т.д.

В свою очередь, Кабинет Министров для решения этой проблемы разработал соответствующий законопроект № 7324 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о признании в Украине результатов оценки соответствия, проведенного в государствах — членах Европейского Союза». Документ зарегистрирован в ВРУ 27 апреля 2022 г., сейчас находится на рассмотрении в Комитете ВРУ по вопросам экономического развития.

Проект предусматривает, что во время военного положения и в течение трехмесячного срока после его отмены в Украине можно будет вводить в оборот (предоставлять на рынке и вводить в эксплуатацию) продукцию, подпадающую под действие принятых в Украине технических регламентов (ТР) без дополнительной оценки соответствия и маркировка. Но только при условии, что эта продукция отвечает требованиям актов законодательства ЕС, на основе которых, кстати, и разработаны украинские ТР.

В законопроекте также предусмотрено признание европейской маркировки эквивалентным украинскому знаку соответствия техническим регламентам.

Но ЕБА от имени ее членов предлагает рассмотреть возможность продлить период временного применения норм проекта закона № 7324 как минимум на 6 месяцев после отмены военного положения.

«Ведь, по информации компаний-членов Ассоциации, даже в мирное время некоторые товары могли идти в Украину в течение нескольких месяцев. В настоящее время существенная часть логистических маршрутов полностью остановлена, и временной промежуток, в течение которого ту или иную продукцию можно будет доставить с завода производителя в Украину, еще больше вырастет», — объясняют в ассоциации.

Поэтому ЕБА обратилась к председателю ВРУ Руслану Стефанчуку и руководству профильных парламентских комитетов с просьбой посодействовать скорейшему рассмотрению и принятию законопроекта № 7324.

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