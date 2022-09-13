Е-очередь в пограничных пунктах пропуска заработает в октябре — Finance.ua

Е-очередь в пограничных пунктах пропуска заработает в октябре
Сервис электронной очереди для перевозчиков на пограничных пунктах пропуска заработает в октябре, анонсировал замминистра инфраструктуры Мустафа Найем в своем телеграм-канале.
«На первом этапе будет запущен пилотный проект на одном из пунктов пропуска. В тестовом режиме будет работать web-портал с возможностью записи в очередь из любой точки выезда. До конца года будет презентовано мобильное приложение», — отметил Найем.
По его словам, система будет предусматривать интеграцию с таможенными базами данных по приоритету грузов, а также сможет самостоятельно управлять потоками грузов в зависимости от группы товаров.
Отдельно замминистра инфраструктуры подчеркнул, что использование е-очереди будет полностью бесплатным для перевозчиков.
Проект реализуется в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, государственными таможенными и пограничными службами Украины и уже представлен перевозчикам. В настоящее время идет сбор замечаний и предложений со стороны профессиональных объединений, уточнил Найем.
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