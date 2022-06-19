Джонсон предлагает план поддержки Украины по четырем пунктам — Finance.ua

Джонсон предлагает план поддержки Украины по четырем пунктам

Сегодня 15:43 — Казна и Политика

Джонсон предлагает план поддержки Украины по четырем пунктам

Великобритания предлагает западным партнерам стратегию поддержки Украины на фоне заявлений о затяжной войне с россией. Этот план состоит из четырех пунктов.

Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон The Sunday Times.

«Нам нужно готовиться к затяжной войне, потому что путин перешел к военной кампании на истощение, пытаясь стереть украинские силы все больше. Соединенное Королевство и наши друзья должны реагировать, а именно обеспечить Украину необходимыми стратегическими ресурсами, чтобы она могла выстоять и в конце концов одержать победу», — написал Джонсон.

По его словам, главной причиной того, что Запад должен поддерживать Украину, несмотря на связанные с этим расходы и другие проблемы, являются имперские амбиции и агрессивные планы россии.

«Все зависит от того, способна ли будет Украина быстрее увеличить свою способность отвоевать захваченные территории, пока россияне будут ускоренно собирать ресурсы для новой атаки. Наша задача состоит в том, чтобы время все-таки стало союзником Украины в этой ситуации», — отметил Джонсон.

Четыре шага для Запада

Британский премьер уверен, что ради победы Украины в войне союзники должны сделать следующее:

Обеспечить Украину вооружением, боеприпасами и снаряжением. Британия планирует обучать около 10 тысяч украинских военных в течение 120 дней.

Финансовая помощь. Западные страны должны помочь Украине сохранить стабильность своих государственных институтов финансовой помощью, поскольку украинское правительство должно содержать социальную инфраструктуру, выплачивать заработную плату и пенсии, а также финансировать восстановление разрушенных зданий.

Обеспечить сухопутные маршруты для украинского экспорта. Это важно для сохранения поступлений в экономику Украины.

Разблокировать украинские морские порты. Мероприятие должно немедленно помочь вывезти 25 миллионов тонн пшеницы и кукурузы, в которых нуждаются наименее развитые страны мира для преодоления продовольственного кризиса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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