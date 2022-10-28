Джонсон намерен продвигать «план Маршалла» для Украины, — The Telegraph — Finance.ua
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Джонсон намерен продвигать «план Маршалла» для Украины, — The Telegraph

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Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон рассматривает возможность создания новой организации, которая бы занималась поддержкой Украины и восстановлением разрушенной войной экономики.
Об этом сообщает The Telegraph.
Один из близких друзей Джонсона назвал новую организацию современным аналогом «плана Маршалла». Он уверен, что Борис Джонсон сможет привлечь много денег от частных доноров по восстановлению экономики и инфраструктуры Украины.
Сообщается, что Джонсон в конце октября открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется учредить фонд.
Ранее сообщалось, что Джонсон намерен продолжить продвижение поддержки Украины в странах Запада.
Также мы писали, что Борис Джонсон получил новую должность в Консервативной партии. Он возглавит группу дружбы с Украиной.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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