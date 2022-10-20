Джонсон намерен баллотироваться на пост премьера после отставки Трасс: есть ли поддержка — Finance.ua
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Джонсон намерен баллотироваться на пост премьера после отставки Трасс: есть ли поддержка

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Джонсон намерен баллотироваться на пост премьера после отставки Трасс: есть ли поддержка
После заявления Лиз Трасс об уходе с поста премьер-министра Великобритании провели опрос, кто мог бы занять ее место. За кресло премьера и лидера Консервативной мог бы побороться Борис Джонсон.
Об этом свидетельствуют данные опроса членов Консервативной партии, опубликованные на авторитетном сервисе YouGov.
Джонсон намерен баллотироваться на пост премьера после отставки Трасс: есть ли поддержка
Согласно полученным данным, большинство членов партии хотят, чтобы пост премьер-министра снова занял Борис Джонсон, а затем бывший министр финансов Риши Сунак и действующий министр обороны Бен Уоллес. Особенно заинтересованы в возвращении Джонсона избиратели Трасс, а это 44% от их числа.
Кроме того, 62% консерваторов считает, что с ролью премьера лучше всего справятся Джонсон, Уоллес — 62%, Сунак — 60% и лидер палаты общин Пенни Мордонт — 54%.
В то же время в партии опасаются, что общество плохо воспримет еще одни выборы, поэтому почти 60% настаивают на едином кандидате, а половина поддержала бы выборы в один тур.
В свою очередь обозреватель газеты The Times Стивен Суинфорд в своем Twitter сообщил, что Борис Джонсон намерен бороться за пост премьер-министра Великобритании.
По материалам:
УНІАН
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