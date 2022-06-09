Джонсон анонсировал реформы в стране — Finance.ua

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Джонсон анонсировал реформы в стране

Сегодня 12:20Мир
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Джонсон анонсировал реформы в странеДжонсон анонсировал реформы в стране
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в ближайшее время представит новый план развития экономики Великобритании.
Об этом пишет Reuters.
Как отметило издание, новый план призван «омолодить и ускорить развитие экономики Королевства».
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Заявление премьера последовало за прогнозами снижения темпов роста экономики Великобритании со стороны Британской торговой палаты и Организации экономического сотрудничества и развития.
«В течение следующих нескольких недель правительство разработает реформы, чтобы помочь людям сократить расходы во всех сферах жизни, от продуктов питания и коммунальных услуг до ухода за детьми, транспорта и жилья», — сказал Джонсон во время визита в графство Ланкашир на севере Англии.
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Он также отметил, что снижение стоимости основных энергоресурсов, а также уменьшение расходов на транспорт и жилье поможет британцам повысить свое благосостояние, а также увеличит темпы роста Великобритании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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