Двойные стандарты: предприниматели призвали пересмотреть список территорий для освобождения от налогов — Finance.ua
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Двойные стандарты: предприниматели призвали пересмотреть список территорий для освобождения от налогов

Личные финансы
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Двойные стандарты: предприниматели призвали пересмотреть список территорий для освобождения от налогов
Двойные стандарты: предприниматели призвали пересмотреть список территорий для освобождения от налогов
Союз украинских предпринимателей (СУП) инициировал обращение к Кабмину относительно утверждения актуального списка территорий, где ведутся боевые действия, чтобы освободить от налогообложения бизнес, производственные мощности которого пострадали.
«Из-за разногласий в законодательстве сложилась ситуация, когда действуют двойные стандарты по вопросу освобождения от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество… за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество, а также порядок действий при потере первичных документов в результате боевых действий», — отметили в СУП.
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Проблема состоит в расхождениях относительно понимания того, какие территории считать такими, где велись (ведутся) активные боевые действия, а какие — зонами возможного ведения боевых действий.
Так, часть украинских предпринимателей, в частности в Харьковской области, которые понесли и продолжают нести потери, не могут воспользоваться правом на освобождение от налогообложения, предусмотренным законом № 3050-IX.
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Предприниматели призвали пересмотреть критерии определения зон с боевыми действиями и включать не только территории, где непосредственно происходили бои, но и находящиеся под ракетными обстрелами прифронтовые зоны.
В итоге СУП призвал:
  • устранить неопределенность относительно уплаты имущественных, экологических налогов и платы за землю;
  • скорректировать перечень территорий, где велись активные боевые действия, в том числе включить в него Харьков и всю Харьковскую область, или инициировать пересмотр норм об освобождении от налогов — распространить их на все территории, где ведутся боевые действия;
  • учесть предложения Харьковской О В относительно территорий, которые нужно включить в перечень;
  • узаконить актуализированный перечень территорий активных боевых действий путем внесения дополнений в приказ Минреинтеграции № 309, которым руководствуется налоговая служба.
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Предприниматели добавили, что пересмотр списка направлен на защиту предприятий, расположенных на уже освобожденных территориях, однако их имущество повреждено или уничтожено. Они не могут возобновить деятельность, получать доходы и платить налоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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