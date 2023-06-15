Двойные стандарты: предприниматели призвали пересмотреть список территорий для освобождения от налогов — Finance.ua

Двойные стандарты: предприниматели призвали пересмотреть список территорий для освобождения от налогов Сегодня 21:37 — Личные финансы

Двойные стандарты: предприниматели призвали пересмотреть список территорий для освобождения от налогов

Союз украинских предпринимателей (СУП) инициировал обращение к Кабмину относительно утверждения актуального списка территорий, где ведутся боевые действия, чтобы освободить от налогообложения бизнес, производственные мощности которого пострадали.

«Из-за разногласий в законодательстве сложилась ситуация, когда действуют двойные стандарты по вопросу освобождения от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество… за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество, а также порядок действий при потере первичных документов в результате боевых действий», — отметили в СУП.

Проблема состоит в расхождениях относительно понимания того, какие территории считать такими, где велись (ведутся) активные боевые действия, а какие — зонами возможного ведения боевых действий.

Так, часть украинских предпринимателей, в частности в Харьковской области, которые понесли и продолжают нести потери, не могут воспользоваться правом на освобождение от налогообложения, предусмотренным законом № 3050-IX.

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Предприниматели призвали пересмотреть критерии определения зон с боевыми действиями и включать не только территории, где непосредственно происходили бои, но и находящиеся под ракетными обстрелами прифронтовые зоны.

В итоге СУП призвал:

устранить неопределенность относительно уплаты имущественных, экологических налогов и платы за землю;

скорректировать перечень территорий, где велись активные боевые действия, в том числе включить в него Харьков и всю Харьковскую область, или инициировать пересмотр норм об освобождении от налогов — распространить их на все территории, где ведутся боевые действия;

учесть предложения Харьковской О В относительно территорий, которые нужно включить в перечень;

относительно территорий, которые нужно включить в перечень; узаконить актуализированный перечень территорий активных боевых действий путем внесения дополнений в приказ Минреинтеграции № 309, которым руководствуется налоговая служба.

Предприниматели добавили, что пересмотр списка направлен на защиту предприятий, расположенных на уже освобожденных территориях, однако их имущество повреждено или уничтожено. Они не могут возобновить деятельность, получать доходы и платить налоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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