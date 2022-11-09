Двойные платежки за газ: почему украинцам до сих пор не вернули переплату за газ бывшие поставщики — Finance.ua

Двойные платежки за газ: почему украинцам до сих пор не вернули переплату за газ бывшие поставщики Сегодня 13:02 — Личные финансы

Двойные платежки за газ: почему украинцам до сих пор не вернули переплату за газ бывшие поставщики

Часть украинцев еще в мае дважды заплатила за газ: газсбытам, ранее поставлявшим голубое топливо, а также «Нафтогазу», ставшему поставщиком практически для всего населения. В то же время деньги не удается вернуть до сих пор.

Об этом сообщает ГазПравда.

Как отмечается, многие украинцы до сих пор не дождались от газсбытов возвращения так называемых лишних проплат за май.

Компании выставили счета за газ, который в последний месяц весны даже не поставляли. Но платежки за него все равно прислали. И многие успели оплатить, а теперь не могут вернуть свои средства.

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В Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в таких действиях газсбытов видят признаки мошенничества и анонсируют штрафы и лишение лицензий.

Почему за газ в мае некоторые заплатили дважды

Тема лишних квитанций за май от ряда региональных газсбытов, поставлявших газ большинству украинцев по апрель этого года включительно, всколыхнула общественность еще в июне. Ведь многие потребители, не зная об автоматической смене поставщика, оплатили газсбытовскую квитанцию. А потом обнаружили, что на самом деле за май должны были уплатить уже новому поставщику — Нафтогазу. Государственная компания впоследствии направила майские платежки за точно такие же объемы топлива, как и раньше газсбыты.

Перечислять проплаты за май Нафтогазу газсбыты не стали (из-за отсутствия соответствующего механизма). Автоматически возвращать деньги назад людям — тоже. Региональные газоснабжающие компании требовали написать заявление и отправить вместе с целой кипой документов.

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Однако многим потребителям газсбыты отказали в возвращении средств даже после отправки соответствующих заявлений.

Кроме того, некоторые потребители сообщили, что бывшие поставщики отказались возвращать им переплаченные средства, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства из-за полномасштабной войны.

«Считаем такие действия поставщиков газа нарушением норм законодательства в сфере газоснабжения, в частности, Правил поставки природного газа и лицензионных условий по поставке газа, и рекомендуем потребителям газа обращаться с жалобами в НКРЭКУ», — говорит консультант информационно-консультационного центра ГазПравда Наталия Каминская.

В действиях газсбытов НКРЭКУ видит мошенничество

НКРЭКУ получила уже сотни жалоб от людей, которые за 5 месяцев так и не смогли вернуть свои переплаты, сообщил в комментарии Фактам, ICTV член НКРЭКУ Валерий Тарасюк. По его словам, НКРЭКУ также обратилась к газсбытам с требованием вернуть переплаты.

«Они говорят: ой, у нас нехватка средств, где-то они пошли на выплату зарплаты, но уже нечем зарплату платить, будем где-то добывать», — передает оправдание газсбытов Валерий Тарасюк.

НКРЭКУ может оштрафовать недобросовестных поставщиков и даже аннулировать им лицензию. Но сначала нужно прийти к ним с проверкой. А это во время войны сложно, утверждают в Нацкомиссии. Поэтому пока гузсбыты «просто убеждают» вернуть переплаты.

«У нас есть коммуникация, мы их побуждаем к этим действиям, и с каждым днем случаев возвращения этих переплат больше и больше. С проверками сейчас во время военного положения также есть преграды, но мы движемся в этом направлении. Но пока мы общаемся как по-хорошему, так и не очень по-хорошему из-за регуляторной процедуры», — объясняет член НКРЭКУ.

Точно не по-хорошему будет тем поставщикам, которые в июне послали людям платежки за май, несмотря на то, что не поставляли газ в последний месяц весны.

«Газбыт точно знает, что у него не было газа поставить населению, он точно знает, что газ поставлял поставщик „последней надежды“. И, несмотря на это, выставил счет. Это — признаки мошенничества, будем вместе с правоохранительными органами расследовать», — заявил Валерий Тарасюк.

Справка Finance.ua:

Как написать заявление на возврат переплаты

Образец такого заявления можете найти на сайте вашего бывшего газсбыта или здесь на ГазПравде

К заявлению, как просят газсбыты, необходимо добавить:

копию паспорта (1-6 странички);

копию идентификационного кода;

копию квитанции об ошибочной оплате;

справку из банка с реквизитами карточного счета (может быть автоматически сгенерирована в мобильном приложении банка, должна содержать IBAN карточного счета).

На копиях документов должна быть сделана удостоверительная надпись («Согласно оригиналу»), а также подпись, ФИО владельца документа и дата.

Подписанное заявление и документы можно направить по почтовому адресу: 01010, город Киев, ул. Московская, дом 32/2.

Также подписанное заявление и документы можно направить на электронный ящик contact@gaszbut.com.ua . Но в этом случае заявление и копии прилагаемых документов должны быть заверены с помощью электронной подписи (ЭЦП).

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