Движение легковушек через «Краковец» на границе с Польшей возобновили — Finance.ua

Движение легковушек через «Краковец» на границе с Польшей возобновили Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Движение легковых автомобилей через пункт «Краковец» на границе между Украиной и Польшей возобновлено.

Для пересечения границы легковыми автомобилями здесь установлены шесть павильонов погранично-таможенного контроля и обустроены накрытия для комфортного пересечения границы гражданами.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПСУ).

«Обустройство терминала для пропуска пассажирских автобусов продолжается», — говорится в сообщении.

Пункт пропуска «Краковец-Корчёва» после модернизации был открыт 20 июня. Здесь увеличили количество полос для грузовиков с четырех до десяти и создали дополнительные павильоны для таможенного и паспортного контроля.

Также на пункте пропуска увеличили количество пограничников и таможенников. Для их работы польская сторона предоставила специальные контейнерные модули. Планируется, что пропускная способность будет увеличена не менее чем на 50%.

В июле пункт пропуска «Корчева-Краковец» на границе Украины и Польши временно закрыли для легкового транспорта в связи с сооружением защитного павильона.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.