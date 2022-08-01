Движение легковушек через «Краковец» на границе с Польшей возобновили — Finance.ua
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Движение легковушек через «Краковец» на границе с Польшей возобновили

Казна и Политика
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Движение легковых автомобилей через пункт «Краковец» на границе между Украиной и Польшей возобновлено.
Для пересечения границы легковыми автомобилями здесь установлены шесть павильонов погранично-таможенного контроля и обустроены накрытия для комфортного пересечения границы гражданами.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПСУ).
«Обустройство терминала для пропуска пассажирских автобусов продолжается», — говорится в сообщении.
Пункт пропуска «Краковец-Корчёва» после модернизации был открыт 20 июня. Здесь увеличили количество полос для грузовиков с четырех до десяти и создали дополнительные павильоны для таможенного и паспортного контроля.
Также на пункте пропуска увеличили количество пограничников и таможенников. Для их работы польская сторона предоставила специальные контейнерные модули. Планируется, что пропускная способность будет увеличена не менее чем на 50%.
В июле пункт пропуска «Корчева-Краковец» на границе Украины и Польши временно закрыли для легкового транспорта в связи с сооружением защитного павильона.
По материалам:
РБК-Україна
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