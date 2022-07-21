Двигатель Volvo и автопилот: в Китае показали недорогого конкурента Toyota Camry — Finance.ua

Двигатель Volvo и автопилот: в Китае показали недорогого конкурента Toyota Camry Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

Двигатель Volvo и автопилот: в Китае показали недорогого конкурента Toyota Camry, Фото: autohome.com.cn

Новый Geely Preface 2022 рассекречен на первых фото. Флагманский седан китайского бренда прошел серьезное обновление и поступит в продажу в Китае с конца июля по цене от 127 700 юаней (18 800 долларов).

Об этом сообщает сайт Autohome.

Седан среднего класса разработан совместно с Volvo (шведский бренд принадлежит концерну Geely). В его базе лежит платформа СМА от Volvo XC40. На экспорт модель поставляется под названием Preface, а на внутреннем рынке она известна как Xingrui.

Фото: autohome.com.cn

Обновленную модель можно узнать по измененным фарам, фонарям и решетке радиатора, а также более агрессивным бамперам. По габаритам авто можно сравнить с Mazda 6 и Toyota Camry.

Размеры Geely Preface 2022:

длина — 4785 мм;

ширина — 1869 мм;

высота — 1469 мм;

колесная база — 2800 мм.

Установлена новая виртуальная приборная панель, а центральный сенсорный дисплей увеличен до 12,3 дюйма в диагонали. Кроме того, появилась версия Only This Green с улучшенной отделкой и спортивными сиденьями.

Фото: autohome.com.cn

Комплектация Geely Preface достаточно богата — электропривод сидений, дистанционный запуск двигателя, камеры кругового обзора. У Volvo позаимствовали набор систем безопасности — технологии автоматической парковки, предотвращения столкновений, удержания на полосе и даже автопилот.

Volvo предоставили и силовой агрегат для седана — 2,0-литровая турбочетверка на 190 л. с. работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с, а средний расход топлива составляет 6,7 л/100 км.

Фокус По материалам:

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