Двигатель Volvo и автопилот: в Китае показали недорогого конкурента Toyota Camry — Finance.ua
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Двигатель Volvo и автопилот: в Китае показали недорогого конкурента Toyota Camry

Технологии&Авто
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Двигатель Volvo и автопилот: в Китае показали недорогого конкурента Toyota Camry
Двигатель Volvo и автопилот: в Китае показали недорогого конкурента Toyota Camry, Фото: autohome.com.cn
Новый Geely Preface 2022 рассекречен на первых фото. Флагманский седан китайского бренда прошел серьезное обновление и поступит в продажу в Китае с конца июля по цене от 127 700 юаней (18 800 долларов).
Об этом сообщает сайт Autohome.
Седан среднего класса разработан совместно с Volvo (шведский бренд принадлежит концерну Geely). В его базе лежит платформа СМА от Volvo XC40. На экспорт модель поставляется под названием Preface, а на внутреннем рынке она известна как Xingrui.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Обновленную модель можно узнать по измененным фарам, фонарям и решетке радиатора, а также более агрессивным бамперам. По габаритам авто можно сравнить с Mazda 6 и Toyota Camry.

Размеры Geely Preface 2022:

  • длина — 4785 мм;
  • ширина — 1869 мм;
  • высота — 1469 мм;
  • колесная база — 2800 мм.
Установлена новая виртуальная приборная панель, а центральный сенсорный дисплей увеличен до 12,3 дюйма в диагонали. Кроме того, появилась версия Only This Green с улучшенной отделкой и спортивными сиденьями.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Комплектация Geely Preface достаточно богата — электропривод сидений, дистанционный запуск двигателя, камеры кругового обзора. У Volvo позаимствовали набор систем безопасности — технологии автоматической парковки, предотвращения столкновений, удержания на полосе и даже автопилот.
Volvo предоставили и силовой агрегат для седана — 2,0-литровая турбочетверка на 190 л. с. работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с, а средний расход топлива составляет 6,7 л/100 км.
По материалам:
Фокус
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