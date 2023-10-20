Двери как у Lamborghini и 500 лошадиных сил: китайцы выпустили стильный и дешевый электрокар — Finance.ua

Двери как у Lamborghini и 500 лошадиных сил: китайцы выпустили стильный и дешевый электрокар Сегодня 23:23 — Технологии&Авто

Двери как у Lamborghini и 500 лошадиных сил: китайцы выпустили стильный и дешевый электрокар

Известный китайский производитель автомобилей создал более дешевого конкурента Tesla с очень богатым дизайном и оснащением. Новый седан Dongfeng eπ 007 обладает 544-сильным мотором и поддерживает очень быструю зарядку.

Новинка получила очень необычную дверь, которая открывается вверх, как у Lamborghini. Об этом рассказывает сетевое издание CarNewsChina

Экстерьер авто

Dongfeng eπ 007 получил раздельную переднюю оптику и узкие задние фонари, объединившиеся в единый блок. Седан отличается массивным диффузором на бампере.

Авто нельзя назвать компактным. Его длина составляет 4 м 88 см, ширина — 1 м 89,5 см, высота — 1 м 46 см. Колесная база как у кроссовера — 2915 мм.

Есть несколько версий модели с разными колесными дисками, лидаром и передними и задними камерами.

Интерьер

Первое, что привлекает внимание в интерьере авто — это его стиль. Все максимально минималистично, но интересно и не утруждает глаза. Руль плоский.

Нельзя не заметить огромный дисплей мультимедийной системы. Цифровая приборная панель, наоборот, компактная.

А что под капотом

В зависимости от конфигурации Dongfeng eπ 007 получит несколько силовых установок на выбор. Базовая из них оснащена электромотором на 272 лошадиные силы, а в топовой их установлено два, суммарная мощность которых составляет 544 лошадиные силы.

Что касается аккумуляторной батареи — ее емкость не раскрывается. Известно, что аккумулятор будет поддерживать быструю зарядку, а зарядить электрокар с 30 до 80% можно будет всего за 26 минут. Возможно, дополнительные детали расскажут 6 ноября, когда состоится официальная презентация новинки.

О стоимости также не рассказывают, но Dongfeng обычно выпускает доступные автомобили с мощными характеристиками. К примеру, Dongfeng EX1 с запасом хода в 300 км сейчас стоит около 15 тысяч долларов. Поэтому ожидаем, что новый электрокар будет значительно дешевле Tesla.

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