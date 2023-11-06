Два завода ферросплавов Коломойского приостановили работу — Finance.ua

Два завода ферросплавов Коломойского приостановили работу Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, входящие в группу «Приват» Игоря Коломойского, приостановили свою деятельность.

Об этом сообщила пресс-служба ЗФЗ в Facebook.

Отмечается, что остановка печных агрегатов на зимний период произошла из-за отсутствия постоянного снабжения электроэнергией и водоснабжения. Предприятие в условиях простоя будет сосредоточено на проведении ремонтных работ.

В ЗФЗ объясняют, что прерывание снабжения электроэнергией и водой негативно влияет на техническое состояние печных агрегатов при их очень высокой стоимости (стоимость только одной печи достигает сотен миллионов гривен). Каждый запуск и разогрев печи сопровождается значительными капиталовложениями и производством некондиционных ферросплавов.

Заказы отечественных покупателей на зимний период будут обеспечены остатками изготовленных ферросплавов.

Также городской голова Никополя Александр Саюка во время своей пресс-конференции подтвердил остановку с 1 ноября Никопольского завода ферросплавов.

Економічна Правда По материалам:

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