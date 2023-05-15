Два терминала. Морпорт Черноморск частично передадут в концессию — Finance.ua
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Два терминала. Морпорт Черноморск частично передадут в концессию

Фондовый рынок
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Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры готовит к передаче в концессию первый и пятый терминалы морского порта Черноморск.
«Первый этап — разработка технико-экономического обоснования (ТЭО), следующий — проведение конкурса среди желающих получить в концессию терминалы порта Черноморск», — заявили в Минвосстановления.
Процесс передачи терминалов в концессию начался еще до полномасштабного вторжения россии.
Вице-премьер-председатель Минвосстановления Александр Кубраков пояснил, что частное партнерство приведет к значительным инвестициям в терминалы, позволит оптимизировать логистику перевозок и повысит качество предоставления услуг.
Также, по его словам, благодаря концессии Украина будет ежегодно получать концессионный взнос и поступления налогов в бюджет.
Подготовку ТЭО профинансирует Глобальный инфраструктурный фонд, эксперты и консультанты привлекают Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.
Ранее, в 2021 году Министерство инфраструктуры и Г П Администрация морских портов Украины передали частным партнерам государственные стивидорные компании морских портов Херсон и Ольвия.
По материалам:
НВ
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