Два месяца без нулевой растаможки: рынок «постарел» и увеличилось количество бюджетных авто — Finance.ua

Два месяца без нулевой растаможки: рынок «постарел» и увеличилось количество бюджетных авто Сегодня 20:01 — Личные финансы

Два месяца без нулевой растаможки: рынок «постарел» и увеличилось количество бюджетных авто

Временная отмена таможенных платежей обновила активную часть автопарка и привела к удешевлению популярных моделей легковушек. С момента возврата налогов на импорт прошло более двух месяцев.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Абсолютное большинство объявлений продаж на украинском рынке по-прежнему составляют легковые автомобили стоимостью до $10 тысяч. По сравнению с июнем доля таких машин в августе несколько возросла: с 71,6% до 72,4% от общего количества.

Особенно заметно возросла доля автомобилей стоимостью до $3000: с 20,8% до 24,2%.

Ценовая структура подержанных легковых автомобилей на украинском рынке в июле-августе. По данным Automoto.ua, Інфографіка: eauto.org.ua

Таким образом, на рынке возросло количество слишком бюджетных автомобилей. Этот показатель фактически вернулся к уровню января 2022 г., когда он составлял 24,4%. Изменение структуры цен, скорее всего, произошло вследствие отмены так называемой нулевой растаможки, поскольку в продаже уменьшилось количество «свежепригнанных» авто.

Цены

Самая низкая средняя цена подержанного автомобиля на рынке была в апреле 2022 года: $5500. В мае этот показатель вырос до $5990 и с небольшими отклонениями остается практически неизменным. Так, в августе среднестатистический легковой автомобиль в Украине стоил 5900 долларов. Это на $100 (или на 1,6%) меньше, чем в июле.

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Среди десяти самых популярных моделей на украинском рынке в августе подорожали всего две: лидер рейтинга Volkswagen Passat (на 1,5%, с $6800 до $6900) и Renault Megane (на 3,2%, с $6300 до $6500). Обе легковушки были популярны в сегменте ввезенных из-за границы, особенно в период так называемой нулевой растаможки. После возврата налогов импорт сократился в 7 раз, на рынок попадает меньше таких автомобилей, поэтому их средняя цена растет.

Смена средних цен на самые популярные модели легковых автомобилей на сайтах продаж. По данным Automoto.ua, Інфографіка: eauto.org.ua

Возраст

Самый низкий средний возраст легковых автомобилей, продаваемых украинцами в Интернете, зафиксирован в июне и июле: 15,2 года.

По итогам августа средний возраст легковушек несколько вырос — до 15,6 года. То есть после восстановления налогов на импорт автомобилей на рынке возросло количество старых машин. Изменилась и возрастная структура: увеличилось количество легковушек, выпущенных до 1992 года (т.е. старше 30 лет): их доля выросла с 8,2% до 9,1%.

Возрастная структура подержанных легковых автомобилей на автомобильном рынке Украины, январь-август 2022 г. По данным Automoto.ua, Інфографіка: eauto.org.ua

По прогнозу экспертов Института исследований авторынка, эта тенденция сохранится и далее, а ситуация может вернуться к уровню января 2022 года, когда в среднем легковушка, выставленная на продажу в Интернете, была в возрасте 16,5 года.

Возросла доля советско-российских машин

В период действия нулевой растаможки украинцы имели возможность купить лучшее авто за те же деньги. Доля западных брендов на рынке выросла, а количество советско-российской продукции уменьшилось. В августе, если сравнивать с последним месяцем действия нулевой растаможки — июнем, ситуация существенно отличается:

доля популярного Volkswagen снизилась с 11,9% до 11,3%;

Ford — с 5,5% до 5,3%;

Opel — от 5,4% до 5,1%;

BMW — с 5,2% до 5,1%;

Mercedes-Benz — с 4,9% до 4,8%;

Audi — с 4,5% до 4,3%;

Toyota — с 4,2% до 4,1%;

Peugeot — с 2,4% до 2,3%;

Kia — с 2,4% до 2,3%;

Honda — с 1,7% до 1,6%.

ВАЗов стало больше: их доля в структуре объявлений возросла с 7,9% до 9,2%. Увеличили присутствие на рынке также автомобили ЗАЗ — с 1,6% до 2% от общего количества. Таким образом, постепенная замена автомобилей этих марок на западные приостановилась. После отмены нулевой растаможки не только растет средний возраст автомобилей на рынке, но и снижается качество украинского автопарка.

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