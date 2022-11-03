Два колеса и полный привод: представлен самый нестандартный Hummer (видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Два колеса и полный привод: представлен самый нестандартный Hummer (видео)

Технологии&Авто
24
Два колеса и полный привод: представлен самый нестандартный Hummer (видео)
Два колеса и полный привод: представлен самый нестандартный Hummer (видео)
Линейку GMC Hummer пополнила новая нестандартная модель электровелосипеда All-Wheel-Drive e-Bike. Он поступает в продажу по цене 3999 долларов. Об этом сообщает сайт компании Recon Power Bikes, которая помогла создать электробайк.
В General Motors решили открыть новое направление деятельности для Hummer. Теперь под этим брендом будут выпускать не только внедорожники, но и велосипеды — горные, конечно.
GMC Hummer All-Wheel-Drive e-Bike получился очень нестандартным. Дело в том, что электробайк полноприводный, как и все Hummer. На обоих колесах установлены электромоторы с пиковой мощностью 1,6 л. (1,2 кВт) каждый.
Два колеса и полный привод: представлен самый нестандартный Hummer (видео)
Суммарной отдачи 3,2 л.с. достаточно, чтобы разогнаться до 45 км/ч. Запас хода пока не раскрывают, но известно, что новый Hummer получил батарею вместимостью 1 кВт·ч.
Полный привод и внедорожные шины обеспечивают велосипеду хорошую проходимость. В электробайке предусмотрено несколько режимов езды. При необходимости можно выключить передний или задний двигатель и сделать велосипед моноприводным. Замедляют Hummer All-Wheel-Drive e-Bike дисковые тормоза.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.