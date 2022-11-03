Два колеса и полный привод: представлен самый нестандартный Hummer (видео) — Finance.ua

Два колеса и полный привод: представлен самый нестандартный Hummer (видео) Сегодня 23:05 — Технологии&Авто

Два колеса и полный привод: представлен самый нестандартный Hummer (видео)

Линейку GMC Hummer пополнила новая нестандартная модель электровелосипеда All-Wheel-Drive e-Bike. Он поступает в продажу по цене 3999 долларов. Об этом сообщает сайт компании Recon Power Bikes, которая помогла создать электробайк.

В General Motors решили открыть новое направление деятельности для Hummer. Теперь под этим брендом будут выпускать не только внедорожники, но и велосипеды — горные, конечно.

GMC Hummer All-Wheel-Drive e-Bike получился очень нестандартным. Дело в том, что электробайк полноприводный, как и все Hummer. На обоих колесах установлены электромоторы с пиковой мощностью 1,6 л. (1,2 кВт) каждый.

Суммарной отдачи 3,2 л.с. достаточно, чтобы разогнаться до 45 км/ч. Запас хода пока не раскрывают, но известно, что новый Hummer получил батарею вместимостью 1 кВт·ч.

Полный привод и внедорожные шины обеспечивают велосипеду хорошую проходимость. В электробайке предусмотрено несколько режимов езды. При необходимости можно выключить передний или задний двигатель и сделать велосипед моноприводным. Замедляют Hummer All-Wheel-Drive e-Bike дисковые тормоза.

Фокус По материалам:

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