Дунайская комиссия лишила россию права членства из-за ее ударов ракетами и дронами по Нижнему Дунаю в Украине — Finance.ua

Дунайская комиссия лишила россию права членства из-за ее ударов ракетами и дронами по Нижнему Дунаю в Украине Сегодня 16:24

Дунайская комиссия решила лишить россию права членства из-за ее ударов ракетами и дронами по Нижнему Дунаю в Украине.

Такое решение Комиссия приняла на 100 юбилейном заседании под украинским президентством, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

россия должна выйти из организации до 29 февраля 2024 года, а если она этого не сделает — члены Комиссии не будут признавать свои обязательства перед рф по Белградской конвенции о режиме судоходства на Дунае.

Это решение — ответ на нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае.

Также оно основывается на решении Комиссии, принятом 17 марта 2022 г., отклонить российские полномочия, запретить россиянам участие во всех встречах и исключить их из состава секретариата Комиссии.

Напоминаем:

Дунайская комиссия — это международная межправительственная организация, учрежденная Конвенцией о режиме судоходства на Дунае, которую подписали в Белграде 18 августа 1948 года. Ее главные цели: развитие свободного судоходства на Дунае для торговых судов, экономических и культурных связей.

После исключения россии в комиссию будут входить Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия.

Економічна Правда По материалам:

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