Дубликаты свидетельств о рождении смогут выдавать украинские консулы за границей — Finance.ua

Дубликаты свидетельств о рождении смогут выдавать украинские консулы за границей Сегодня 10:45 — Личные финансы

Дубликаты свидетельств о рождении смогут выдавать украинские консулы за границей

Минреинтеграции сообщает, что дубликаты свидетельств о рождении смогут выдавать украинские консулы за границей.

Как сообщается на сайте министерства, на заседании Координационного штаба по вопросам возвращения в Украину граждан из ВТО и третьих стран приняли решение инициировать изменения в Инструкцию о порядке регистрации актов гражданского состояния в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины, утвержденную совместным приказом Минюста и МИД от 23.05.2001 № 32/5/101. В частности, в части, касающейся ограничений предоставления дубликатов актов гражданского состояния.

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Предполагается предоставить возможность консулам дипучреждений Украины за границей предоставлять дубликаты свидетельств о рождении гражданам Украины.

Кроме того, принято решение совместно с Центром прав человека Zmina разработать возможность расширить на период военного положения круг лиц-родственников ребенка, которые смогут получить дубликат свидетельства о рождении в Украине.

Напомним, паспорта, изготовленные, но не полученные из-за временной оккупации или боевых действий, теперь можно забрать в любом территориальном подразделении Государственной миграционной службы или зарубежных дипломатических учреждений.

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