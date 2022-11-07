Дубликаты свидетельств о рождении смогут выдавать украинские консулы за границей — Finance.ua

Дубликаты свидетельств о рождении смогут выдавать украинские консулы за границей
Минреинтеграции сообщает, что дубликаты свидетельств о рождении смогут выдавать украинские консулы за границей.
Как сообщается на сайте министерства, на заседании Координационного штаба по вопросам возвращения в Украину граждан из ВТО и третьих стран приняли решение инициировать изменения в Инструкцию о порядке регистрации актов гражданского состояния в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины, утвержденную совместным приказом Минюста и МИД от 23.05.2001 № 32/5/101. В частности, в части, касающейся ограничений предоставления дубликатов актов гражданского состояния.
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Предполагается предоставить возможность консулам дипучреждений Украины за границей предоставлять дубликаты свидетельств о рождении гражданам Украины.
Кроме того, принято решение совместно с Центром прав человека Zmina разработать возможность расширить на период военного положения круг лиц-родственников ребенка, которые смогут получить дубликат свидетельства о рождении в Украине.
Напомним, паспорта, изготовленные, но не полученные из-за временной оккупации или боевых действий, теперь можно забрать в любом территориальном подразделении Государственной миграционной службы или зарубежных дипломатических учреждений.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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