Дубилет создал проект, который будет мониторить компании, продолжающие работать с Россией — Finance.ua

Дубилет создал проект, который будет мониторить компании, продолжающие работать с Россией

Сегодня 19:28 — Мир

Один из основателей Monobank Дмитрий Дубилет запускает проект с кодовым названием Total Isolation of Russia. Команда будет постоянно составлять и обновлять списки компаний, которые продолжают торговать с Россией.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Цель проекта «Total Isolation of russia» — добиться тотальной изоляции России во всех индустриях и регионах от цивилизованного мира.

«Вести бизнес с Россией должно стать так же неэтично, как, условно, использовать детский труд или неэкологичное производство. Такой геополитической „Без ГМО“. Передовые корпорации мира уже начали обрезать связи с Россией. Но это только начало!», — подчеркнул Дубилет.

По его словам, большинству компаний трудно на это отважиться, поэтому им нужно помочь.

«Мы не будем ждать, пока нерешительные правительства объявят России тотальные санкции. Мы начнем системную кампанию постоянного давления на руководителей компаний во всем мире и во всех индустриях с целью прекращения любых экономических связей со страной, развязавшей войну против Украины», — пишет он.

Дубилет говорит, что списки компаний, продолжающих торговать с Россией, будут постоянно обновляться. В каждой области и в каждом регионе будет вестись системная работа.

К проекту можно присоединиться

«На руководителей каждой фирмы начнется постоянное информационное давление. У нас очень много работы, и нам нужна большая, очень большая команда — как в общий менеджмент, так и, важно, отраслевые и региональные специалисты. Мы составили краткую Гугл форму . Я приглашаю всех, кто готов помогать, заполнить ее. В форме нужно отметить, в какой отрасли и/или в какой профессии и/или в каком регионе вы являетесь специалистом», — говорится в сообщении.

Дубилет отметил, что проект должен добиться того, чтобы в России «холодильник победил телевизор», и русский народ вышел, наконец, из своего «зомбогипноза».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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