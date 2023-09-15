ДТЭК законтрактовал 210 тыс. тонн угля в Польше — Finance.ua
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ДТЭК законтрактовал 210 тыс. тонн угля в Польше

Энергетика
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ДТЭК законтрактовал 210 тыс. тонн угля в Польше
ДТЭК законтрактовал 210 тыс. тонн угля в Польше
«ДТЭК Энерго» планирует импортировать около 210 тыс. тонн угля из Польши для более надежного прохождения тепловой генерацией осенне-зимнего периода, сообщается в пресс-релизе энергохолдинга в среду.
В рамках контракта на импорт топлива достигнута договоренность о поставках энергетического угля на протяжении всего отопительного сезона, начиная с сентября 2023 года по март 2024 года.
Как отметили в компании, первые партии угля ожидаются уже на этой неделе.
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«В условиях войны, непрогнозируемых действий врага и повышенной нагрузки, которые испытывают теплоэлектростанции компании в последние месяцы, дополнительные объемы импортного топлива позволят „подстраховать“ и предоставить дополнительный запас прочности для более устойчивого прохождения тепловой генерацией ближайшего отопительного сезона», — заявил генеральный директор «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев, слова которого процитированы в пресс-релизе.
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Как сообщалось, ТЭС «ДТЭК Энерго» за последние четыре месяца нарастили отпуск э/э на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Со своей стороны, в августе, когда из-за жары потребление держалось на рекордных для лета отметках, энергетики сгенерировали в энергосистему на 35% больше э/э, чем в августе 2022 года.
Всего за восемь месяцев этого года теплоэлектростанции «ДТЭК Энерго» отпустили почти 9,9 млрд кВт-ч э/э, что эквивалентно среднему потреблению около 3,3 млн семей в течение года.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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