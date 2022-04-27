ДТЭК планирует экспортировать уголь в ЕС — Finance.ua

ДТЭК планирует экспортировать уголь в ЕС

Сегодня 14:11 — Фондовый рынок

Энергохолдинг ДТЭК планирует экспортировать уголь в Европейский Союз.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию «Экономическая правда».

«В краткосрочной перспективе мы можем заменить российский уголь. Мы можем быть поставщиками угля. Например, Польша уже отказалась от российского угля, в результате мы начали небольшие поставки угля в Польшу и Словакию», — сказал он.

По словам Тимченко, отношение к углю как к временному решению для снижения зависимости от российских энергоресурсов изменится, уголь будет востребован, сейчас котировки на него на внешних рынках уже более 300 долларов за тонну.

«Это происходит по двум причинам. Первая — в последние годы было огромное недоинвестирование угольной отрасли как часть государственной политики ЕС. Вторая — решение об отказе от российского угля. Для энергобезопасности Украины нам нужно добывать уголь, чтобы работали тепловые электростанции. Украинский уголь будет востребован на внешних рынках. Поэтому я считаю, что угольный сектор в Украине будет развиваться. Тепловые электростанции нам тоже необходимо держать. Но необходимо понимать, какие мощности не будут разрушены и останутся в управлении», — отметил он.

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