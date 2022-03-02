ДТЭК обеспечит электроэнергией больницы, армию и хлебозаводы в трёх регионах — Finance.ua
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ДТЭК обеспечит электроэнергией больницы, армию и хлебозаводы в трёх регионах

Сегодня 19:14Энергетика
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Энергосистема работает стабильно, экономить не&nbsp;нужно&nbsp;&mdash; Укрэнерго Энергосистема работает стабильно, экономить не нужно — Укрэнерго
Компания ДТЭК начала бесплатно поставлять электричество медицинским учреждениям, военным и силовым структурам, а также производителям хлеба в Киеве, а также в Донецкой и Днепропетровской областях.
Об этом говорится в сообщении компании бизнесмена Рината Ахметова.
«Украина переживает сложнейший период своей истории, и бизнес приложит максимум усилий для помощи государству и населению. Помимо программы гуманитарной помощи и поддержки армии, с марта мы обеспечим все медицинские учреждения, ведомства силовых структур и производителей хлеба в трех регионах бесплатной электроэнергией», — сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
На период военных действий компания не будет выставлять счета всем медицинским учреждениям — больницам, госпиталям и реабилитационным центрам в этих регионах.
Также бесплатно электроэнергию будут получать учреждения силовых структур — Службы безопасности Украины, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и других ведомств, обеспечивающих безопасность и общественный порядок.
Компания обеспечит электроэнергией в том числе производителей хлеба, расположенных в этих регионах.
Ранее ДТЭК объявил о программе гуманитарной помощи населению, пострадавшему от военных действий, а также мерах поддержки вооруженных сил и сил территориальной обороны.
По материалам: УНІАН
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