ДТЭК обеспечит электроэнергией больницы, армию и хлебозаводы в трёх регионах — Finance.ua

ДТЭК обеспечит электроэнергией больницы, армию и хлебозаводы в трёх регионах

Сегодня 19:14 — Энергетика

Энергосистема работает стабильно, экономить не нужно — Укрэнерго

Компания ДТЭК начала бесплатно поставлять электричество медицинским учреждениям, военным и силовым структурам, а также производителям хлеба в Киеве, а также в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом говорится в сообщении компании бизнесмена Рината Ахметова.

«Украина переживает сложнейший период своей истории, и бизнес приложит максимум усилий для помощи государству и населению. Помимо программы гуманитарной помощи и поддержки армии, с марта мы обеспечим все медицинские учреждения, ведомства силовых структур и производителей хлеба в трех регионах бесплатной электроэнергией», — сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

На период военных действий компания не будет выставлять счета всем медицинским учреждениям — больницам, госпиталям и реабилитационным центрам в этих регионах.

Также бесплатно электроэнергию будут получать учреждения силовых структур — Службы безопасности Украины, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и других ведомств, обеспечивающих безопасность и общественный порядок.

Компания обеспечит электроэнергией в том числе производителей хлеба, расположенных в этих регионах.

Ранее ДТЭК объявил о программе гуманитарной помощи населению, пострадавшему от военных действий, а также мерах поддержки вооруженных сил и сил территориальной обороны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью