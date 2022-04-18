«ДТЭК Киевские электросети» возобновило работу по снятию показаний счетчиков с 18 апреля — Finance.ua

«ДТЭК Киевские электросети» возобновило работу по снятию показаний счетчиков с 18 апреля
Специалисты «ДТЭК Киевские электросети» с 18 апреля возобновили съем контрольных показателей у клиентов, что позволит проверить точность работы приборов учета и сверить показатели для корректного начисления стоимости потребленной электроэнергии.
«Непосредственно в дома и квартиры контролеры не будут заходить. Работы будут выполняться исключительно по счетчикам, расположенным в межэтажных щитовых, щитовых на лестничных клетках и опорах линий электропередач (для частного сектора). Без звонков в квартиры и дома», — предупредили в компании.
Как пояснили в «ДТЭК Энерго», специалисты «ДТЭК Киевские электросети» осуществляют снятие контрольных показаний счетчика исключительно при наличии удостоверения сотрудника компании, при этом техники будут одеты в спецодежду с нанесенными логотипами ДТЭК. Специалисты осматривают счетчик, не предлагают никаких других услуг.
«Компания просит жителей не препятствовать работе сотрудников „ДТЭК Киевские электросети“ и предоставлять им доступ к счетчикам», — говорится в сообщении.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.