«ДТЭК Киевские электросети» возобновило работу по снятию показаний счетчиков с 18 апреля — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

«ДТЭК Киевские электросети» возобновило работу по снятию показаний счетчиков с 18 апреля

Сегодня 17:23Энергетика
0
«ДТЭК Киевские электросети» возобновило работу по снятию показаний счетчиков с 18 апреля«ДТЭК Киевские электросети» возобновило работу по снятию показаний счетчиков с 18 апреля
Специалисты «ДТЭК Киевские электросети» с 18 апреля возобновили съем контрольных показателей у клиентов, что позволит проверить точность работы приборов учета и сверить показатели для корректного начисления стоимости потребленной электроэнергии.
Об этом говорится в сообщении «ДТЭК Энергия».
Читайте также
«Непосредственно в дома и квартиры контролеры не будут заходить. Работы будут выполняться исключительно по счетчикам, расположенным в межэтажных щитовых, щитовых на лестничных клетках и опорах линий электропередач (для частного сектора). Без звонков в квартиры и дома», — предупредили в компании.
Как пояснили в «ДТЭК Энерго», специалисты «ДТЭК Киевские электросети» осуществляют снятие контрольных показаний счетчика исключительно при наличии удостоверения сотрудника компании, при этом техники будут одеты в спецодежду с нанесенными логотипами ДТЭК. Специалисты осматривают счетчик, не предлагают никаких других услуг.
«Компания просит жителей не препятствовать работе сотрудников „ДТЭК Киевские электросети“ и предоставлять им доступ к счетчикам», — говорится в сообщении.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.