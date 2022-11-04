«ДТЭК Энерго» выкупит еврооблигации на $32,5 млн по цене 24% и ниже — Finance.ua
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«ДТЭК Энерго» выкупит еврооблигации на $32,5 млн по цене 24% и ниже

Фондовый рынок
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«ДТЭК Энерго» выкупит еврооблигации на $32,5 млн по цене 24% и ниже
«ДТЭК Энерго» выкупит еврооблигации на $32,5 млн по цене 24% и ниже
ДТЭК Finance plc. («дочка» ДTEK Energy) по результатам проведенного аукциона выкупит еврооблигации на $32,507 млн по цене 24% от номинала и ниже.
Согласно сообщению ДTEK Finance на Ирландской фондовой бирже, расчет по сделанному предложению состоится 10 ноября 2022 года. После погашения предложения совокупная номинальная сумма находящихся в обращении облигаций составит $1 млрд 516,874 млн.
Как сообщалось, 17 мая 2021 года «ДТЭК Энерго» завершил процесс реструктуризации кредитного портфеля, предусматривающий конвертацию выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга на сумму более $2 млрд в новые еврооблигации. Согласно условиям реструктуризации, часть задолженности по еврооблигациям «ДТЭК Энерго» была конвертирована в еврооблигации «ДТЭК Нафтогаз» в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года.
Остальные задолженности были конвертированы в новые еврооблигации «ДТЭК Энерго» на общую сумму $1,645 млн со ставкой 7% и сроком погашения 31 декабря 2027 года. В 2021 году «ДТЭК Энерго» в денежной форме выплачивал купон по процентной ставке 1,5% годовых, оставшийся купон в размере 3,5% годовых был капитализирован и добавлен в основную сумму долга. Предложенные выплаты на 2021 год соответствуют кризисной ситуации в украинской энергетике, отмечала компания.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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