Дроны MQ-20 научились летать роями без операторов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дроны MQ-20 научились летать роями без операторов

0
Дроны MQ-20 научились летать роями без операторов
Дроны MQ-20 научились летать роями без операторов
Специалисты Scientific Systems разработали программную платформу, позволяющую легендарным MQ-20 Avenger летать роем. Из обнародованного компанией пресс-релиза следует, что платформа дает возможность одновременно использовать несколько летательных аппаратов для выполнения боевых задач.
Возможность централизованного управления несколькими беспилотниками была реализована специалистами Scientific Systems с помощью следующих технологий:
  • Распределенная система управления полетом, позволяющая БПЛА обмениваться данными друг с другом.
  • Навигационная система и система позиционирования, позволяющая беспилотникам безошибочно определять свое местоположение.
  • ИИ-система, помогающая БПЛА принимать решения при выполнении боевых задач.
Данные технологии позволяют MQ-20 Avenger работать вместе над выполнением сложных задач без участия операторов. В режиме «роя» летательные аппараты свободно передвигаются по полю боя, поддерживают друг с другом связь и обходят помехи.
MQ-20 Avenger — это функциональный беспилотник. Его можно использовать как для разведки, так и для нанесения ударов. Беспилотник является носителем ракет Hellfire. Заявленная автономность дрона равна 20 часам. В воздухе он перемещается на скорости 740 км/ч.
По материалам:
prostomob
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.