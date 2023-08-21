Дроны MQ-20 научились летать роями без операторов — Finance.ua

Дроны MQ-20 научились летать роями без операторов 21.08.2023, 01:38

Дроны MQ-20 научились летать роями без операторов

Специалисты Scientific Systems разработали программную платформу, позволяющую легендарным MQ-20 Avenger летать роем. Из обнародованного компанией пресс-релиза следует, что платформа дает возможность одновременно использовать несколько летательных аппаратов для выполнения боевых задач.

Возможность централизованного управления несколькими беспилотниками была реализована специалистами Scientific Systems с помощью следующих технологий:

Распределенная система управления полетом, позволяющая БПЛА обмениваться данными друг с другом.

Навигационная система и система позиционирования, позволяющая беспилотникам безошибочно определять свое местоположение.

ИИ-система, помогающая БПЛА принимать решения при выполнении боевых задач.

Данные технологии позволяют MQ-20 Avenger работать вместе над выполнением сложных задач без участия операторов. В режиме «роя» летательные аппараты свободно передвигаются по полю боя, поддерживают друг с другом связь и обходят помехи.

MQ-20 Avenger — это функциональный беспилотник. Его можно использовать как для разведки, так и для нанесения ударов. Беспилотник является носителем ракет Hellfire. Заявленная автономность дрона равна 20 часам. В воздухе он перемещается на скорости 740 км/ч.

prostomob По материалам:

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