Дроны, грузовики, боеприпасы: Украина получила от Германии новую партию помощи — Finance.ua

Дроны, грузовики, боеприпасы: Украина получила от Германии новую партию помощи Сегодня 20:31 — Казна и Политика

Дроны, грузовики, боеприпасы: Украина получила от Германии новую партию помощи

Правительство Германии передало Украине очередной пакет военной помощи.

Об этом говорится на сайте немецкого министерства обороны.

В перечне предоставленной помощи от Германии:

1 бронированная инженерная машина DACHS на базе немецкого танка Leopard 2;

8 грузовиков Zetros;

8 систем мобильных антенн;

8 дронов-разведчиков;

23 520 боеприпасов калибра 40 миллиметров.

«Средства на инициативу по модернизации составляют 2,2 миллиарда евро на 2023 год. Средства должны быть направлены в первую очередь на поддержку Украины. В то же время, они будут использоваться для финансирования увеличенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), которые, в свою очередь, могут быть использованы для возмещения государствам-членам ЕС расходов на оказание поддержки Украине», — говорится на сайте министерства обороны Германии.

Отметим, что в настоящее время Германия уже передала 4 бронированные машины DACHS, 52 грузовика Zetros, 34 мобильных антенн, 26 дронов-разведчиков. Общее количество патронов калибра 40 мм — 83 520.

В марте 2023 года в рамках предыдущего пакета помощи Германия передала Украине 18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами и 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, а также:

две бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3;

два танка для разминирования WISENT 1;

еще 24 грузовика Zetros, в дополнение к 28 переданным ранее;

еще 40 тысяч аптечек, в дополнение к 120 тысячам переданных ранее;

103 тысячи турникетов.

В апреле 2023 года правительство Германии заявило, что предоставляет Украине инвестиции на общую сумму 221 миллион евро (242 миллиона долларов). Они распространяются на 11 проектов немецких компаний в Украине.

Инвестиции касаются агросферы, производства стройматериалов и электроники.

В начале марта 2023 года Германия передала Украине машины для возведения мостов, с помощью которых боевые подразделения преодолевают реки, противотанковые рвы и другие препятствия. Biber может в считаные минуты развернуть и свернуть 22-метровый мост. Переправа весит около 9,94 тонны и выдерживает примерно до 55 тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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