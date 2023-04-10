Дроны, грузовики, боеприпасы: Украина получила от Германии новую партию помощи — Finance.ua

Дроны, грузовики, боеприпасы: Украина получила от Германии новую партию помощи
Правительство Германии передало Украине очередной пакет военной помощи.
Об этом говорится на сайте немецкого министерства обороны.
В перечне предоставленной помощи от Германии:
- 1 бронированная инженерная машина DACHS на базе немецкого танка Leopard 2;
- 8 грузовиков Zetros;
- 8 систем мобильных антенн;
- 8 дронов-разведчиков;
- 23 520 боеприпасов калибра 40 миллиметров.
«Средства на инициативу по модернизации составляют 2,2 миллиарда евро на 2023 год. Средства должны быть направлены в первую очередь на поддержку Украины. В то же время, они будут использоваться для финансирования увеличенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), которые, в свою очередь, могут быть использованы для возмещения государствам-членам ЕС расходов на оказание поддержки Украине», — говорится на сайте министерства обороны Германии.
Отметим, что в настоящее время Германия уже передала 4 бронированные машины DACHS, 52 грузовика Zetros, 34 мобильных антенн, 26 дронов-разведчиков. Общее количество патронов калибра 40 мм — 83 520.
В марте 2023 года в рамках предыдущего пакета помощи Германия передала Украине 18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами и 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, а также:
- две бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3;
- два танка для разминирования WISENT 1;
- еще 24 грузовика Zetros, в дополнение к 28 переданным ранее;
- еще 40 тысяч аптечек, в дополнение к 120 тысячам переданных ранее;
- 103 тысячи турникетов.
В апреле 2023 года правительство Германии заявило, что предоставляет Украине инвестиции на общую сумму 221 миллион евро (242 миллиона долларов). Они распространяются на 11 проектов немецких компаний в Украине.
Инвестиции касаются агросферы, производства стройматериалов и электроники.
В начале марта 2023 года Германия передала Украине машины для возведения мостов, с помощью которых боевые подразделения преодолевают реки, противотанковые рвы и другие препятствия. Biber может в считаные минуты развернуть и свернуть 22-метровый мост. Переправа весит около 9,94 тонны и выдерживает примерно до 55 тонн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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