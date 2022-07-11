Dragon Capital восстановила первый поврежденный в результате боевых действий склад — Finance.ua
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Dragon Capital восстановила первый поврежденный в результате боевых действий склад

Фондовый рынок
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Одно из зданий логистического комплекса West Gate Logistic в Киевской области восстановлено после разрушения во время военных действий.
Об этом говорится в пресс-релизе Dragon Capital Томаша Фиалы.
Уцелевшее здание площадью 7,7 тыс. кв. м, которое было повреждено во время военных действий на Житомирской трассе в районе Стоянки, было восстановлено и сдано в аренду.
West Gate Logistic — один из крупнейших логистических комплексов в Украине, общей площадью 97,2 тыс. кв.м., был почти полностью разрушен в результате артиллерийских обстрелов российских захватчиков в марте 2022 года.
"Во время военных действий рынок логистической недвижимости Украины серьезно пострадал. Около 23% всего рынка профессиональных складов в Киевской области были уничтожены российскими захватчиками.
Из нашего портфеля складской недвижимости было разрушено три объекта из одиннадцати (116 тыс. кв.м. из 391 тыс. кв.м — то есть 30%)", — сообщил коммерческий директор Dragon Capital Property Management Дмитрий Калиничев.
Арендаторами восстановленной недвижимости стали компании Новая Почта и Watsons Ukraine.
West Gate Logistic был построен в 2008 году и состоит из двух зданий, включающих офисы, складские помещения, холодильные камеры и помещения мезонина.
Dragon Capital — одна из крупнейших групп компаний в Украине, работающих в сфере инвестиций и финансовых услуг, прямых инвестиций, управления активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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