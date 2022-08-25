Dragon Capital планирует восстановить склады после завершения войны — Finance.ua

Dragon Capital планирует восстановить склады после завершения войны Сегодня 15:47

Инвесткомпания Dragon Capital планирует восстановить склады, разрушенные из-за российской агрессии против Украины, после завершения войны, сообщил гендиректор и основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала в интервью изданию «НВ».

По его словам, из трех разрушенных в марте складов в Стоянке, Буче и Гостомеле Киевской области компания частично восстановила два объекта.

«В мае мы решили частично отремонтировать два здания — в Буче и Стоянке. Сейчас они уже сданы в аренду и работают. Но свыше 80%, а это более 100 тыс. кв. м, сгорели полностью. Будем их восстанавливать только после окончания войны», — сказал Фиала.

По подсчетам Dragon Capital, ущерб от разрушения логистического центра в Стоянке площадью 120 тыс. кв. м насчитывает $60 млн без учета упущенного дохода за время, пока склад не восстановят.

Бизнесмен отметил, что на сегодня бизнесы инвесткомпании работают от 50% до 90% от довоенного уровня. Dragon Capital — одна из крупнейших инвестгрупп в Украине в сфере инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве.

Одним из ключевых направлений деятельности компании Dragon Capital являются инвестиции в рынок недвижимости. Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management.

По состоянию на декабрь-2021 под ее управлением находился 31 объект коммерческой недвижимости, включая 14 объектов офисной, шесть объектов торговой недвижимости и 11 логистических комплексов, общей площадью 778 тыс. кв.

fixygen По материалам:

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