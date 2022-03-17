Дозвониться из-за границы: какие тарифы предлагают украинские и европейские операторы — Finance.ua

Дозвониться из-за границы: какие тарифы предлагают украинские и европейские операторы

Сегодня 09:05 — Личные финансы

Дозвониться из-за границы: какие тарифы предлагают украинские и европейские операторы

Многие граждане вынуждены были покинуть Украину из-за военных действий. Чаще всего они выезжают в ближайшие соседние государства, а именно Польшу, Венгрию, Чехию. Один из вопросов, возникающих за границей: как дозвониться в Украину.

Сайт «Сегодня» проанализировал , какие условия роуминга предлагают Kyivstar, Lifecell и Vodafone и какие тарифы для украинцев у иностранных мобильных операторов.

Бесплатные услуги от украинских операторов

Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину Kyivstar объявили, что абоненты, выезжающие за границу, или уже там находящиеся получат бесплатные 250 бонусных гривен для связи в роуминге. Их можно использовать в течение 30 дней.

Автоматически после пересечения границы услуга активируется в следующих странах:

Польша;

Румыния;

Словакия;

Молдова;

Венгрия;

Германия;

Италия;

Литва;

Чехия.

К тому же Kyivstar предлагает льготные тарифы. 1 Мб Интернета стоит 0,10 грн; по 1 грн стоят минута входящего звонка или исходящий звонок в стране пребывания или в Украину и 1 SMS.

Lifecell также автоматически начисляет 1 ГБ и 10 мин для звонков в Украину и общения в стране пребывания на 30 дней и 5 ГБ интернета.

Vodafone имеет услугу «Доступный роуминг», которая действительна 30 дней. В пакет входят:

400 МБ мобильного интернета;

60 минут для входящих/исходящих звонков в Украину и на номера страны пребывания.

Услуга бесплатная в первый месяц. При подключении повторно платить нужно 100 грн. Действует она для украинцев в таких странах:

Польша;

Молдова;

Венгрия;

Румыния;

Германия;

Чехия.

Что предлагают мобильные операторы за границей

Польша. Один из самых популярных операторов мобильной связи в Польше Orange предлагает бесплатную связь.

Получить сим-карту этого оператора можно следующим образом:

карту Orange можно купить и зарегистрировать более чем в 30 тыс. пунктов в Польше (например, в сервисных центрах Orange, магазинах, киосках или на почте);

для регистрации сим-карты необходимо иметь при себе оригинал паспорта или другой документ, подтверждающий личность;

специальная услуга для украинцев автоматически подключится после активации сим-карты.

Услуга на месяц, которую каждый гражданин Украины получит после активации сим-карты:

100 мин. на звонки в Украину;

бесплатные разговоры, SMS и MMS сообщения в Польше;

30 ГБ интернета.

К тому же есть специальный пакет для звонков в Украину за 10 злотых (68 грн) в месяц. Он предлагает 60 мин. звонков из Польши на мобильные и стационарные телефоны. В этом документе имеется подробная инструкция по подключению пакета.

Другой польский оператор Plus предлагает бесплатный cтартовый пакет.

— на Его можно подключить в салоне мобильной связи или в партнерских сетях, имея при себе украинский паспорт или любой документ, удостоверяющий личность. Можно подключить и дополнительные пакеты, но уже платные. Подробно о нихна сайте оператора.

В Венгрии оператор Magyar Telekom имеет специальную бесплатную сим-карту для украинцев. Пакет содержит 500 МБ мобильного Интернета и 40 мин разговоров в рамках ЕС. К тому же из Венгрии на украинские номера можно совершать неограниченное количество телефонных звонков и отправлять SMS. Использовать мобильный интернет можно до исчерпания объема данных.

Также в стране есть бесплатные WI-FI точки и обслуживание клиентов на украинском языке. На официальном сайте есть вся необходимая информация.

У чешского оператора T-mobile есть универсальная карта, с которой клиент имеет 50 мин. звонков и 50 SMS ко всем чешским операторам мобильной связи на целый месяц с момента активации карты. На украинские номера с этой карты можно звонить совершенно бесплатно.

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