Дозвониться из-за границы: какие тарифы предлагают украинские и европейские операторы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Дозвониться из-за границы: какие тарифы предлагают украинские и европейские операторы

Сегодня 09:05Личные финансы
29
Дозвониться из-за границы: какие тарифы предлагают украинские и европейские операторыДозвониться из-за границы: какие тарифы предлагают украинские и европейские операторы
Многие граждане вынуждены были покинуть Украину из-за военных действий. Чаще всего они выезжают в ближайшие соседние государства, а именно Польшу, Венгрию, Чехию. Один из вопросов, возникающих за границей: как дозвониться в Украину.
Сайт «Сегодня» проанализировал, какие условия роуминга предлагают Kyivstar, Lifecell и Vodafone и какие тарифы для украинцев у иностранных мобильных операторов.

Бесплатные услуги от украинских операторов

Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину Kyivstar объявили, что абоненты, выезжающие за границу, или уже там находящиеся получат бесплатные 250 бонусных гривен для связи в роуминге. Их можно использовать в течение 30 дней.
Автоматически после пересечения границы услуга активируется в следующих странах:
  • Польша;
  • Румыния;
  • Словакия;
  • Молдова;
  • Венгрия;
  • Германия;
  • Италия;
  • Литва;
  • Чехия.
К тому же Kyivstar предлагает льготные тарифы. 1 Мб Интернета стоит 0,10 грн; по 1 грн стоят минута входящего звонка или исходящий звонок в стране пребывания или в Украину и 1 SMS.
Lifecell также автоматически начисляет 1 ГБ и 10 мин для звонков в Украину и общения в стране пребывания на 30 дней и 5 ГБ интернета.
Vodafone имеет услугу «Доступный роуминг», которая действительна 30 дней. В пакет входят:
  • 400 МБ мобильного интернета;
  • 60 минут для входящих/исходящих звонков в Украину и на номера страны пребывания.
Услуга бесплатная в первый месяц. При подключении повторно платить нужно 100 грн. Действует она для украинцев в таких странах:
  • Польша;
  • Молдова;
  • Венгрия;
  • Румыния;
  • Германия;
  • Чехия.

Что предлагают мобильные операторы за границей

Польша. Один из самых популярных операторов мобильной связи в Польше Orange предлагает бесплатную связь.
Получить сим-карту этого оператора можно следующим образом:
  • карту Orange можно купить и зарегистрировать более чем в 30 тыс. пунктов в Польше (например, в сервисных центрах Orange, магазинах, киосках или на почте);
  • для регистрации сим-карты необходимо иметь при себе оригинал паспорта или другой документ, подтверждающий личность;
  • специальная услуга для украинцев автоматически подключится после активации сим-карты.
Услуга на месяц, которую каждый гражданин Украины получит после активации сим-карты:
  • 100 мин. на звонки в Украину;
  • бесплатные разговоры, SMS и MMS сообщения в Польше;
  • 30 ГБ интернета.
К тому же есть специальный пакет для звонков в Украину за 10 злотых (68 грн) в месяц. Он предлагает 60 мин. звонков из Польши на мобильные и стационарные телефоны. В этом документе имеется подробная инструкция по подключению пакета.
Другой польский оператор Plus предлагает бесплатный cтартовый пакет.
Его можно подключить в салоне мобильной связи или в партнерских сетях, имея при себе украинский паспорт или любой документ, удостоверяющий личность. Можно подключить и дополнительные пакеты, но уже платные. Подробно о них  на сайте оператора.
В Венгрии оператор Magyar Telekom имеет специальную бесплатную сим-карту для украинцев. Пакет содержит 500 МБ мобильного Интернета и 40 мин разговоров в рамках ЕС. К тому же из Венгрии на украинские номера можно совершать неограниченное количество телефонных звонков и отправлять SMS. Использовать мобильный интернет можно до исчерпания объема данных.
Также в стране есть бесплатные WI-FI точки и обслуживание клиентов на украинском языке. На официальном сайте есть вся необходимая информация.
У чешского оператора T-mobile есть универсальная карта, с которой клиент имеет 50 мин. звонков и 50 SMS ко всем чешским операторам мобильной связи на целый месяц с момента активации карты. На украинские номера с этой карты можно звонить совершенно бесплатно.
По материалам: Сьогодні
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.