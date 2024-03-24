«Доступные кредиты»: сколько средств выдало государство бизнесменам — Finance.ua

«Доступные кредиты»: сколько средств выдало государство бизнесменам
С начала года банки предоставили 4516 предпринимателям кредиты по программе «Доступные кредиты» на общую сумму 18 млрд грн. В частности, на прошлой неделе 643 предпринимателя получили 2,4 млрд грн.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
Больше кредитов в этом году получили предприниматели:
- 8,7 млрд грн — для пополнения оборотных средств;
- 3,7 млрд грн кредитов банки выдали перерабатывающим предприятиям;
- 3,2 млрд грн — бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска;
- 2,8 млрд грн — на реализацию инвестиционных проектов.
Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:
- сельского хозяйства (48%);
- оптовой и розничной торговли (25%);
- перерабатывающей промышленности (17%).
В целом, с начала действия программы, то есть с февраля 2020 года, было выдано 83,5 тысячи кредитов на 285,1 млрд грн.
Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.
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