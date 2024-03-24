«Доступные кредиты»: сколько средств выдало государство бизнесменам — Finance.ua

«Доступные кредиты»: сколько средств выдало государство бизнесменам Сегодня 13:05 — Казна и Политика

«Доступные кредиты»: сколько средств выдало государство бизнесменам

С начала года банки предоставили 4516 предпринимателям кредиты по программе «Доступные кредиты» на общую сумму 18 млрд грн. В частности, на прошлой неделе 643 предпринимателя получили 2,4 млрд грн.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Больше кредитов в этом году получили предприниматели:

8,7 млрд грн — для пополнения оборотных средств;

3,7 млрд грн кредитов банки выдали перерабатывающим предприятиям;

3,2 млрд грн — бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска;

2,8 млрд грн — на реализацию инвестиционных проектов.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства (48%);

оптовой и розничной торговли (25%);

перерабатывающей промышленности (17%).

В целом, с начала действия программы, то есть с февраля 2020 года, было выдано 83,5 тысячи кредитов на 285,1 млрд грн.

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

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