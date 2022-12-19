Доступные кредиты: предприниматели привлекли почти 2 миллиарда за неделю — Finance.ua
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Доступные кредиты: предприниматели привлекли почти 2 миллиарда за неделю

Кредит&Депозит
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За прошлую неделю бизнес получил 440 кредитов по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» на общую сумму 1,95 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В целом с момента старта программы (февраля 2020 года) предприниматели получили от уполномоченных банков 51 854 кредита на общую сумму 160,81 млрд грн.
Из них 33 385 кредитов — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 64,68 млрд гривен.
За время действия военного положения по программе льготного кредитования было заключено 17 032 кредитных договора на общую сумму 71,19 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 12 909 кредитных договоров на сумму 38,03 млрд грн). Кредиты привлекали:
  • на инвестиционные цели — 0,8 млрд грн;
  • как антикризисные кредиты — 6,1 млрд грн;
  • как рефинансирование предварительно полученных кредитов — 4,34 млрд грн;
  • кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей — 25,72 млрд грн;
  • на антивоенные цели — 34,21 млрд грн.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
Економічна Правда
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