«Доступные кредиты 5-7-9%» для аграриев: привлечено почти 40 миллиардов (инфографика) — Finance.ua
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«Доступные кредиты 5-7-9%» для аграриев: привлечено почти 40 миллиардов (инфографика)

Сегодня 16:44Кредит&Депозит
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Для обеспечения проведения комплекса весенне-полевых работ в 2022 году аграрии Украины в целом привлекли 38 млрд 507 млн грн. 31 мая был завершен прием заявок по программе «Доступные кредиты 5-7-9%», в рамках которой предоставлялось финансирование.
Кредитные средства привлекли 18 078 аграриев.
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Лидерами по объемам выданных кредитов, в частности, под госгарантии, а также по количеству с/х товаропроизводителей стали Кировоградщина, Киевщина, Винницкая, Одесская, Днепропетровщина.
«Доступные кредиты 5-7-9%» для аграриев: привлечено почти 40 миллиардов (инфографика)
Больше всего кредитов по программе портфельных гарантий 80% предоставили государственные банки.
  • «ПриватБанк» выдал таких агрокредитов на 8 млрд 243 млн грн, «Укргазбанк» — на 4 млрд 355 млн грн,
  • «Ощадбанк» — на 2 млрд 814 млн грн,
  • «Укрэксмимбанк» — на 2 млрд 285 млн грн.
Согласно условиям программы, аграрии могли привлечь до 60 млн грн под 0% годовых. Срок кредита — 6 месяцев. Цель кредитования: инвестиционный кредит на приобретение сельскохозяйственной техники, кредит на пополнение оборотных средств для приобретения семян, удобрений и горюче-смазочных материалов.
Размер кредитной гарантии достигал 80% суммы кредита. То есть для получения кредита покрытие залогом должно составлять лишь 20% от суммы кредита, остальные 80% обеспечивались гарантией со стороны государства.
Программа предусматривает обязательное обеспечение (залог, поручительство) для получения кредита. Ею могут быть объект кредитования, движимое, недвижимое имущество — коммерческая недвижимость, спецтехника, основные средства, в т.ч. покупаемые за кредитные средства, а также зерно.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам: Finance.ua
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