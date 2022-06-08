Доступное кредитование останется только по госпрограммам — эксперты

Доступное кредитование останется только по госпрограммам — эксперты

Кредиты станут неподъемными для большинства бизнеса из-за повышения ставок.

Об этом рассказали участники круглого стола «Как новая учетная ставка НБУ повлияет на финансовый рынок», проведенного «Финансовым клубом».

«Чудес не бывает, ставки по кредитам пересматриваются (после учетной. — Ред.). Это уже происходит. Есть много клиентов, которые вдруг за ночь узнали, что у них уже другая ставка, потому что до войны были популярны кредиты под учетную ставку+», — говорит начальник аналитического отдела Альфа-Банк а Алексей Блинов.

Для многих подобные кредиты сейчас стали неподъемными. «Многие клиенты не смогут брать кредиты по ставкам, которые кое-где будут достигать 30% с поправкой на риск. Но клиенты определенных сегментов и отраслей останутся», — отметил Алексей Блинов и напомнил о приоритете этой весны — кредитовании посевной. «Аграрии имели возможность получить ресурсы на льготных условиях через государственные программы. Львиная доля прироста кредитного портфеля — это именно сельское хозяйство», — отметил аналитик.

В НБУ признают, что рыночные кредитные ставки поднимутся после их действий. «Конечно, что и стоимость кредитования возрастет. Но будем откровенны, сейчас кредитование происходит почти исключительно в рамках государственных программ. Потому и опираться нужно именно на такие государственные программы», — отметил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

Предпринимателям нет разницы, рыночная ставка — 10% или 25%, если все оплатит бюджет, и для них ставка останется 0%. «В таких условиях потребуется больше расходов на такие программы, но сохранится спрос на такие кредиты и их роль для поддержки заемщиков, в том числе и агросферы. Что касается других направлений кредитования, то реакция банков не будет мгновенной, считает представитель НБУ. — Для банка важно сохранять отношения с клиентом, поэтому он будет осторожнее и будет исходить из интересов клиента».

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Он уверен, что поддержка государственных программ должна оставаться. «Это не такие уж большие расходы, но эффект весьма существенный», — говорит Владимир Лепушинский. Правительство хочет распространить льготное кредитование на аграрные перерабатывающие предприятия.

У остальных заемщиков таких льгот нет: банк может предложить им высокую ставку не только по новому кредиту, но и при реструктуризации. «Реструктуризация происходит в определенных условиях. Условия изменились. Среди пострадавших, где есть спрос на деньги, торговая отрасль. Она нуждается в постоянном кредитовании под оборот, и там стоимость денег выросла более чем вдвое за один день», — сказал Алексей Блинов. Он советует бизнесу, ставка кредита которого привязана к учетной ставке НБУ, прежде всего разговаривать с банком. «Заинтересованность банков в удержании клиента стоит на первом месте. Сейчас будет много таких разговоров — банки готовятся к этому», — анонсировал Алексей Блинов.

В условиях войны практически все новые кредиты ожидаются от госбанков. «У нас сейчас война — кредитования нет, кроме государственных программ, кроме государственных банков, кроме точечного кредитования на оборот и кредитование физлиц. Кредитования у нас нет хоть под 10%, хоть под 25%. Единственное, где кредитование сейчас возможно, это государственные банки. Поэтому государственные банки сейчас однозначно и должны быть, и не может быть иначе, лидерами по кредитованию — единственные, кто кредитует массово. Это нормально во время войны. Они увеличат свою долю на рынке и по активам, и по кредитам, потому что альтернативы сейчас нет», — уверен эксперт Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Евгений Дубогрыз.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив говорит о другой проблеме: начисленные, но не полученные доходы. «Из отчетности мы можем увидеть резкий рост начисленных доходов по кредитам, но также с низким ростом доходов выплаченных», — отметил эксперт.

Михаил Демкив уже наблюдал такую ситуацию в мартовской отчетности банков потребительского кредитования. «Не хотелось, чтобы мы пришли к такой ситуации в корпоративном секторе. Объемы начисленных, но не уплаченных доходов будут значительными. У банков будет дилемма — на сколько повышать ставку и не приведет ли она к тому, что банк просто не получит эти доходы», — предупредил эксперт.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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