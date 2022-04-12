Доставка Glovo вернулась в Украину: где работают — Finance.ua

Доставка Glovo вернулась в Украину: где работают

Сегодня 14:44 — Фондовый рынок

Из-за войны в Украине многие компании временно прекратили свою работу в некоторых регионах страны. К примеру, популярный сервис доставки Glovo почти втрое сократил количество курьеров.

Сообщается, что если до войны на сервис работало 10 тысяч курьеров, то на апрель 2022 года их осталось всего 3 тысячи 700.

Курьеры развозят заказы преимущественно в западных регионах, а также в Киеве, Одессе, Днепре, Полтаве.

«Конечно, мы не можем открыться в Чернигове, Харькове. Хотя некоторые наши сотрудники находятся в этих городах», — рассказал руководитель Glovo Евгений Тришин.

Кстати, если вас интересует быстрый заем, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

В регионах, где еще продолжаются боевые действия, работают курьеры-волонтеры. Они по собственной инициативе развозят пожилым людям и пострадавшим в убежище продукты, еду, гуманитарную помощь.

В мирное время услугами компании могли воспользоваться украинцы в 38 городах нашей страны. После вторжения российских войск сервис вынужденно прекратил работу на короткий период времени, а затем снова возобновил доставку.

«Зона покрытия, где мы можем предоставлять услуги, такая же, как и до войны. Доставка продуктов — бизнес-опция, которая начала восстанавливаться первой. В довоенные времена этот бизнес был третьим по объемам выручки после доставки из ресторанов и „темных“ кухонь» , — говорит Тришин.

Из трех самых больших сервисов доставки на рынке в Украине осталось два — Bolt и Glovo. Рокет в конце марта предупредил своих сотрудников, чтобы они искали другую работу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.