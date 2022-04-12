Доставка Glovo вернулась в Украину: где работают — Finance.ua

В регионах, где еще продолжаются боевые действия, работают курьеры-волонтеры. Они по собственной инициативе развозят пожилым людям и пострадавшим в убежище продукты, еду, гуманитарную помощь.
В мирное время услугами компании могли воспользоваться украинцы в 38 городах нашей страны. После вторжения российских войск сервис вынужденно прекратил работу на короткий период времени, а затем снова возобновил доставку.
«Зона покрытия, где мы можем предоставлять услуги, такая же, как и до войны. Доставка продуктов — бизнес-опция, которая начала восстанавливаться первой. В довоенные времена этот бизнес был третьим по объемам выручки после доставки из ресторанов и „темных“ кухонь» , — говорит Тришин.
Из трех самых больших сервисов доставки на рынке в Украине осталось два — Bolt и Glovo. Рокет в конце марта предупредил своих сотрудников, чтобы они искали другую работу.