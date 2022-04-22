Досрочная пенсия и скидка на коммуналку: какие льготы будут у бойцов терробороны — Finance.ua

Досрочная пенсия и скидка на коммуналку: какие льготы будут у бойцов терробороны

Сегодня 19:06 — Казна и Политика

Досрочная пенсия и скидка на коммуналку: какие льготы будут у бойцов терробороны, armyinform.com.ua

Бойцы территориальной обороны сейчас защищают Украину наряду с военными. В связи с этим для них ввели право на получение статуса ветерана войны и соответствующие льготы, в частности, по пенсионному обеспечению. Новые нормы для терроборонцев вступили в силу с 21 марта 2022 года.

Об этом говорится в ЗУ «О внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении норм, регулирующих вопросы определения категорий лиц, признанных ветеранами войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины, и предоставление им социальных гарантий» от 15 марта 2022 года № 2121-IX.

Участвующие в боевых действиях добровольцы терробороны имеют право на льготное пенсионное обеспечение, а именно досрочный выход на пенсию. Мужчины смогут выйти на пенсию в 55 лет со стажем не менее 25 лет, а женщины в 50 лет со стажем не менее 20 лет.

Также терроборонцев могут признать участниками боевых действий, а получившие ранения, контузии, увечья или тяжелые заболевания, связанные с выполнением боевых задач, могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны. В таких случаях они получат повышенные пенсии:

для участников боевых действий — 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

для лиц с инвалидностью в результате войны — от 30% до 50% прожиточного минимума в зависимости от группы инвалидности.

В то же время, минимальная пенсия для участников боевых действий — 210% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, а для лиц с инвалидностью в результате войны от 360% до 650% прожиточного минимума.

Кроме этого, указанные статусы предусматривают льготы на оплату коммунальных услуг.

Члены семей погибших или умерших бойцов терробороны получат статус «семьи погибших (умерших) защитников и защитниц». Если терробороновец умирает, его семья будет получать повышенную пенсию в размере, предусмотренном для членов семьи погибших военнослужащих.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.