Дорожные камеры в Нью-Йорке теперь «штрафуют» автомобили не только за скорость, но и за громкость — Finance.ua
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Дорожные камеры в Нью-Йорке теперь «штрафуют» автомобили не только за скорость, но и за громкость

Сегодня 05:29Технологии&Авто
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Дорожные камеры в Нью-Йорке теперь «штрафуют» автомобили не только за скорость, но и за громкостьДорожные камеры в Нью-Йорке теперь «штрафуют» автомобили не только за скорость, но и за громкость
В американском мегаполисе начали работать камеры, оборудованные микрофонами для измерения децибелов, автоматически отправляющие штрафные квитанции владельцам слишком громких машин.
Издание Motortrend сообщает, что первый «счастливчик» уже получил свое «письмо счастья». Им стал водитель BMW M3.
Владелец BMW M3 из Нью-Йорка получил штраф за нарушение уровня шума в городе. Эти новые устройства могут автоматически выписывать штраф, если автомобиль превышает пороговое значение шума. Транспортная администрация США планирует увеличить покрытие дорожной сети такими «шумовыми камерами».
Штраф владельцу поступил от Департамента охраны окружающей среды (DEP) Нью-Йорка. В квитанции говорится, что владелец автомобиля должен отремонтировать или заменить неподходящий глушитель, а после завершения отвезти транспортное средство в офис DEP для проверки.
Дорожные камеры в Нью-Йорке теперь «штрафуют» автомобили не только за скорость, но и за громкость
Если владелец транспортного средства не выполнит эти требования, ему грозит взыскание 875 долларов США, а если уведомление останется без ответа, грозят дополнительные штрафы. Вот как в письме описывается работа камеры дорожного движения:
«В вашем транспортном средстве был обнаружен глушитель, не соответствующий разделу 386 Закона о транспортных средствах и дорожном движении, запрещающий чрезмерный шум от автомобилей. Ваш автомобиль был записан камерой, которая снимает транспортное средство и номерной знак. Кроме того, звукомер фиксирует уровень децибел, когда автомобиль приближается и проходит мимо камеры».
Устанавливать такие камеры в Нью-Йорке начали в сентябре 2021 года в рамках пилотной программы, которая продлится до 30 июня 2022 года. После завершения эксперимента Департамент оценит результаты и примет решение о дальнейшем расширении.
По материалам: Авто24
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