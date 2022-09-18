Дороже всего новые смартфоны Apple обойдутся в Турции (список 37 стран) — Finance.ua

Дороже всего новые смартфоны Apple обойдутся в Турции (список 37 стран) Сегодня 19:47 — Личные финансы

Сайт nukeni показал цены в долларах США iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в 37 крупнейших странах.

Данные отсортированы в растущем порядке цены, модели и емкости накопителя устройства, пишет itc.ua.

Данные о ценах iPhone 14 взяты с официального сайта Apple в каждой из стран.

Если цена на сайте не включала налоговый сбор, автор сводной таблицы высчитывал цену с его учетом, пользуясь данными из открытых источников — коррекция была произведена для США и Канады. В этих двух странах действуют разные налоговые ставки в зависимости от того, где происходит покупка, поэтому в таблице представлены две цены — для самой низкой и саомо высокой ставки.

Самые дешевые iPhone 14 продаются в США — младшую модель можно купить за $829.

А в Турции за него придется заплатить эквивалент $1700. Эта страна, переживающая сильнейшую инфляцию, сместила с пьедестала Бразилию ($1400) — традиционно самыми дорогими iPhone были там.

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В официальных магазинах Apple цены указаны в национальной валюте. В зависимости от курса может меняться актуальная стоимость в долларах в текущий момент. Отображение таблицы в других валютах можно увидеть на сайте первоисточника.

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