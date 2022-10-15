Домохозяйства во всем мире лишатся десятой части благосостояния по итогам года — доклад Allianz Сегодня 21:15 — Личные финансы

Домохозяйства во всем мире лишатся десятой части благосостояния по итогам года — доклад Allianz, freepik.com

Суммарное финансовое положение мировых домохозяйств упадет на 2,3% в номинальном выражении по итогам этого года.

Об этом говорится в докладе Allianz, передает Bloomberg

При этом в реальном выражении потери домохозяйств составят все 10%. Allianz назвали этот год «поворотным моментом» для мирового благосостояния на фоне мизерных признаков того, что наступит значительный разворот.

В частности, полномасштабное вторжение россии в Украину задушило восстановление экономики после пандемии и вызвало резкий рост цен на продукты питания и энергоносители, поясняет агентство. Это, в свою очередь, вынудило центральные банки по всему миру повысить стоимость заимствований.

Также в Allianz прогнозируют, что большинство фондовых рынков закончат этот год «в минусе». В компании отметили, что пока неясно, будет ли преобладать недавний интерес к акциям как классу активов в некоторых частях света на фоне невысоких перспектив доходности.

«В отличие от Большого финансового кризиса, за которым произошел относительно быстрый разворот — не в последнюю очередь на рынках активов — в этот раз среднесрочная перспектива тоже довольно мрачная», — говорится в отчете.

По прогнозам Allianz, средний рост финансовых активов будет на уровне 4,6% к 2025 году против 10,4% в предыдущие три года.

НВ По материалам:

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