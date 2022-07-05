Домен 000.eth продали за $300 000 — Finance.ua
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Домен 000.eth продали за $300 000

Технологии&Авто
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Домен 000.eth продали за $300 000
Домен 000.eth продали за $300 000
Неизвестный владелец домена 000. eth продал его за рекордные для Etherium Name Service средства — 300 ETH (около $316 000). Его цена побила стоимость домена sam. eth (100 ETH).
В коллекции нового владельца теперь как минимум три домена системы Ethereum Name Service: 000. eth, samanatha. eth и samanatha-000.eth. Менее недели назад он также приобрел NFT Bored Ape Yacht Club #3553 за 115 ETH (около $121 000).

Ethereum: чего ожидать от «криптовалюты № 2»

Платформа имен для веб3 проектов Ethereum Name Service пользуется популярностью у участников криптосообщества. Ведь она позволяет преобразовать длинные строки данных в легко читаемые и запоминающиеся адреса. Это помогает пользователям избежать нежелательных неприятностей, как в случае с крипто-провайдером Wintermute, представители которого указали неверный адрес кошелька и «отдали» 20 миллионов ОР в руки хакера.
Предоставленный Wintermute мультисиг-адрес был на первом уровне Ethereum, а не на L2. В попытке развернуть L2-адрес представителей крипто-провайдера опередил хакер, который и забрал деньги.
Если хотите инвестировать в криптовалюту, но не знаете с чего начать, рекомендуем воспользоваться платформой aStake — это сервис для автоматизированного стейкинга, позволяющий пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования.

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По материалам:
noworries
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