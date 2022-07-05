Домен 000.eth продали за $300 000 — Finance.ua

Домен 000.eth продали за $300 000 Сегодня 22:23 — Технологии&Авто

Домен 000.eth продали за $300 000

Неизвестный владелец домена 000. eth продал его за рекордные для Etherium Name Service средства — 300 ETH (около $316 000). Его цена побила стоимость домена sam. eth (100 ETH).

В коллекции нового владельца теперь как минимум три домена системы Ethereum Name Service: 000. eth, samanatha. eth и samanatha-000.eth. Менее недели назад он также приобрел NFT Bored Ape Yacht Club #3553 за 115 ETH (около $121 000).

Платформа имен для веб3 проектов Ethereum Name Service пользуется популярностью у участников криптосообщества. Ведь она позволяет преобразовать длинные строки данных в легко читаемые и запоминающиеся адреса. Это помогает пользователям избежать нежелательных неприятностей, как в случае с крипто-провайдером Wintermute, представители которого указали неверный адрес кошелька и «отдали» 20 миллионов ОР в руки хакера.

Предоставленный Wintermute мультисиг-адрес был на первом уровне Ethereum, а не на L2. В попытке развернуть L2-адрес представителей крипто-провайдера опередил хакер, который и забрал деньги.

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noworries По материалам:

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