Дома, земельные участки, завод и теплоэнергостанция: имущество российского олигарха Владимира Крупчака национализируют — Finance.ua

Дома, земельные участки, завод и теплоэнергостанция: имущество российского олигарха Владимира Крупчака национализируют Сегодня 11:44 — Фондовый рынок

Офис генерального прокурора готовит подозрение по обвинению в финансировании страны-агрессора подсанкционному российскому олигарху Владимиру Крупчаку, а также будет ходатайствовать перед судом о передаче его арестованных активов в АРМУ с последующей национализацией, сообщили в Нацполиции. В настоящее время активы Крупчака находятся под арестом, но еще не были национализированы.

Среди активов российского олигарха, которые перейдут в АРМА:

33 жилых дома площадью 200 кв.м каждый и земельные участки под ними размером 20 соток в пгт. Козин Обуховского района, шесть земельных участков на Столичном шоссе размером 60 соток и дом с теплицей на 800 кв. метров под ними;

корпоративные права ЧАО «Киевский картонно-бумажный комбинат» в размере 10 млн грн и недвижимое имущество (25 домов и квартир по Украине площадью 1700 кв. м, два машиноместа, семь земельных участков площадью 6,4 га, насосная станция площадью 49,0 кв.м с гидросооружением в Обухове, «Заготовительный сортировочно-упаковочный склад вторичной сырья» в Харькове, завод ЧАО «Киевский картонно-бумажный комбинат» в Обухове, Обуховский завод керамических стеновых материалов, Заготовительный сортировочно-упаковочный состав вторичного сырья, «А-2» в г. Запорожье и спортивно-культурный комплекс в Обухове;

корпоративные права ООО «Палп Милл Принт» в размере 17,7 тыс. грн. и недвижимость ООО (шесть объектов недвижимости по Украине площадью около 650 кв. м); комплекс нежилых зданий общей площадью 74 066,50 кв.м., имущественный комплекс пионерского лагеря «Солнечный» общей площадью 3 921,50 кв.м., принадлежащего праву собственности ЧАО «Киевский картонно-бумажный комбинат», ООО «Палп Мілл Принт»;

корпоративные права ООО «Верхнеднепровский завод мощного радиостроения» в размере 31 млн грн и недвижимость ООО;

корпоративные права ООО «Днепровторма» в размере 699 300 грн. и недвижимость TOB (шесть объектов недвижимости (павильоны) в Днепропетровской обл.) без запрещения пользования;

корпоративные права ООО «Второресурс к+Киевского КПП» ООО в размере 3 046 000 грн;

корпоративные права ЧАО «Энергия» (тепло-энергостанция в г. Обухов) в размере 32,5 млн грн;

Владимир Крупчак — российский бизнесмен, который не только построил в рф бизнес-империю по производству картона и целлюлозы, но и смог до сих пор сохранить свой бизнес и имущество в Украине. 19 октября 2022 года на него и его дочь Полину Крупчак, также имеющую бизнес в рф, были наложены персональные санкции , однако на сам бизнес (в том числе и на «Киевский картонно-бумажный комбинат», в котором Крупчак является бенефициаром) санкции и до сих пор не были наложены.

На комбинате заявляют, что им владеет австрийский холдинг Pulp Mill Holding GmbH, однако сам Крупчак — фактическиий владелец этой австрийской компании. Кроме того, Pulp Mill Holding GmbH принадлежит Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат и другие предприятия. Также Крупчак (согласно идентификационному номеру налогоплательщика в рф 292700515989) владеет группой компаний «Титан», «Лесозавод-25» и студией «Ректайм».

УНІАН По материалам:

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