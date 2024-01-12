Должностное лицо киевского метро подозревается в нанесении 13,1 млн грн убытков на поставках вагонов — Finance.ua
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Должностное лицо киевского метро подозревается в нанесении 13,1 млн грн убытков на поставках вагонов

Криминал
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Должностное лицо киевского метро подозревается в нанесении 13,1 млн грн убытков на поставках вагонов
Должностное лицо киевского метро подозревается в нанесении 13,1 млн грн убытков на поставках вагонов, Фото: pravda.com
Одного из заместителей в коммунальном предприятии «Киевский метрополитен» подозревают в нанесении 13,1 млн грн убытков на поставках вагонов.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, в период 2012—2017 годов КП «Киевский метрополитен», используя средства, предоставленные по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития, заключило договоры с двумя акционерными обществами рф по производству и поставке последними вагонов для метрополитена.
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Указанными договорами предусмотрены штрафные санкции за нарушение условий поставки указанных вагонов.
В период 2013—2014 годов поставщики нарушили условия договора и в установленные сроки не поставили вагоны в адрес КП «Киевский метрополитен». Однако подозреваемый, ввиду ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, согласовал платежные поручения на оплату вагонов в полном объеме без вычета суммы штрафа, чем причинил коммунальному предприятию ущерб в размере 13,1 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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