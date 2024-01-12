Должностное лицо киевского метро подозревается в нанесении 13,1 млн грн убытков на поставках вагонов — Finance.ua

Должностное лицо киевского метро подозревается в нанесении 13,1 млн грн убытков на поставках вагонов Сегодня 20:20 — Криминал

Должностное лицо киевского метро подозревается в нанесении 13,1 млн грн убытков на поставках вагонов, Фото: pravda.com

Одного из заместителей в коммунальном предприятии «Киевский метрополитен» подозревают в нанесении 13,1 млн грн убытков на поставках вагонов.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в период 2012—2017 годов КП «Киевский метрополитен», используя средства, предоставленные по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития, заключило договоры с двумя акционерными обществами рф по производству и поставке последними вагонов для метрополитена.

Указанными договорами предусмотрены штрафные санкции за нарушение условий поставки указанных вагонов.

В период 2013—2014 годов поставщики нарушили условия договора и в установленные сроки не поставили вагоны в адрес КП «Киевский метрополитен». Однако подозреваемый, ввиду ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, согласовал платежные поручения на оплату вагонов в полном объеме без вычета суммы штрафа, чем причинил коммунальному предприятию ущерб в размере 13,1 млн грн.

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