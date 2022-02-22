Должник уплатил 10-летнюю задолженность по алиментам — Finance.ua

Должник уплатил 10-летнюю задолженность по алиментам

Сегодня 19:27 — Личные финансы

Как сообщает Минюст , 10 лет понадобилось должнику, чтобы выплатить алименты. Задолженность накапливалась с 2010 года и составляла к моменту уплаты 254 670 грн.

Поскольку должник не платил алименты, постановлением государственного исполнителя наложен арест на имущество должника, сведения внесены в Государственные реестры прав движимого и недвижимого имущества.

Кроме того, для обеспечения требований по уплате алиментов, государственным исполнителем к должнику применены меры, предусмотренные частью 9 статьи 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве». После достижения ребенком совершеннолетия должник рассчитался с задолженностью и уплатил 254 670 грн. 25 467 грн. исполнительного сбора.

Справка Finance.ua:

Кабмин изменил правила учета доходов, с которых взимаются алименты. В Украине изменился порядок учета доходов, которые берутся за основу для определения размера алиментов на детей. Речь идет об усовершенствовании механизма взыскания алиментов с лиц, работающих и получающих заработок за границей, а также с получателей пенсии. Кроме того, расширен список лиц, с которых могут взиматься алименты.

Алименты на ребенка: как оформить и какую ответственность за уклонение от их уплаты.



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