Должник уплатил 10-летнюю задолженность по алиментам — Finance.ua
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Должник уплатил 10-летнюю задолженность по алиментам

Сегодня 19:27Личные финансы
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Как сообщает Минюст, 10 лет понадобилось должнику, чтобы выплатить алименты. Задолженность накапливалась с 2010 года и составляла к моменту уплаты 254 670 грн.
Поскольку должник не платил алименты, постановлением государственного исполнителя наложен арест на имущество должника, сведения внесены в Государственные реестры прав движимого и недвижимого имущества.
Кроме того, для обеспечения требований по уплате алиментов, государственным исполнителем к должнику применены меры, предусмотренные частью 9 статьи 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве». После достижения ребенком совершеннолетия должник рассчитался с задолженностью и уплатил 254 670 грн. 25 467 грн. исполнительного сбора.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин изменил правила учета доходов, с которых взимаются алименты. В Украине изменился порядок учета доходов, которые берутся за основу для определения размера алиментов на детей. Речь идет об усовершенствовании механизма взыскания алиментов с лиц, работающих и получающих заработок за границей, а также с получателей пенсии. Кроме того, расширен список лиц, с которых могут взиматься алименты.
  • Алименты на ребенка: как оформить и какую ответственность за уклонение от их уплаты.
По материалам: Finance.UA
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