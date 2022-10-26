Должен стать более понятным: в ОП сообщили о работе над графиком отключения электричества — Finance.ua

Должен стать более понятным: в ОП сообщили о работе над графиком отключения электричества
В Украине работают над усовершенствованием графика отключения электроэнергии.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
«Такой график должен стать более понятным для потребителей, главное создавать как можно меньше дискомфорта, насколько это возможно в сегодняшних обстоятельствах. Особенно учитываем потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны», — отметил он.
По словам Тимошенко, проходит совместная работа с облэнерго, главами городов, представителями областных военных администраций, Офиса президента, Укрэнерго и Минэнерго.
Напомним, все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы. Каждая будет отключаться в указанный промежуток времени.
В «ДТЭК «Киевские региональные электросети» также объяснили, почему некоторые жилые дома вообще не попадут под стабилизационные отключения электроэнергии и по какому принципу определяются часы отключения.
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