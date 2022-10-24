Доля внешнего финансирования госбюджета достигла почти 60% — Гетманцев Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Доля внешнего финансирования госбюджета достигла почти 60% — Гетманцев

По состоянию на 19 октября финансирование государственного бюджета с начала войны составило 1230,2 млрд грн, из которых 734,1 млрд грн — за счет внешних поступлений.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Телеграме

Объемы внешнего финансирования постепенно увеличиваются. Если на 1 августа кредиты и гранты от партнеров занимали 51% в общем финансировании, на 1 сентября — 56%, то на 18 октября уже — 59,7%. На данном этапе — с точки зрения сохранения финансовой стабильности — это положительная тенденция", — сообщил народный депутат.

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По его словам, на 19 октября финансирование госбюджета с начала войны составило 1230,2 млрд грн, или 38,565 млрд долл. Из этой суммы 7,8% (95,9 млрд грн) — льготные кредиты МФО (МВФ, Всемирного банка, ЕИБ), 13,5% (166,1 млрд грн) — ОВГЗ, размещенные на рыночных условиях, 26,8% (330 млрд грн) — монетизация дефицита госбюджета Нацбанком.

Самая большая часть — 51,9% (638,1 млрд грн) — двусторонние официальные льготные кредиты и гранты. Крупнейшие кредиторы/доноры — США, ЕС, Германия, Канада, Япония, Великобритания. Таким образом, внешние поступления достигли 734,1 млрд грн.

Гетманцев добавил, что внешнее финансирование помогает сократить эмиссионное финансирование дефицита бюджета со стороны сдерживающего инфляцию Нацбанка, а также вместе с гуманитарной помощью — стабилизировать платежный баланс и, соответственно, снизить давление на обменный курс.

«Около 45% внешнего финансирования поступило в виде безвозвратной помощи (грантов), остальные — кредиты на очень льготных условиях, касающихся сроков и ставок, что уменьшает давление на бюджет и государственный долг», — добавил нардеп.

Напомним, Президент Владимир Зеленский в августе текущего года сообщал, что ежемесячный дефицит Государственного бюджета Украины составляет 5 млрд долл. Премьер-министр Денис Шмыгаль 10 сентября заявил, что у Украины при поддержке международных партнеров есть понимание, как сократить дефицит бюджета до 3 млрд долл. в месяц.

7 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2023 год. По оценкам Министерства финансов, в следующем году ежемесячный дефицит бюджета составит 3-4 млрд. долл.

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Укрінформ По материалам:

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